Cunoda Júki csupán a 12. helyen végzett Montréalban, így ezúttal sem szerzett pontot, míg csapattársa, Max Verstappen a második helyen ért célba a Red Bull-lal.

Cunoda Júki a Kanadai Nagydíjon sem szerzett pontot

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Cunoda Júki érzi, hogy egyre nagyobb rajta a nyomás

„A tempóm rendben volt, nem volt csodálatos, de nem is volt túl rossz. Ennyi az egész. Legalább az autó teljesítménye egy pozitívum most, a tempónk normálisabbnak, vagy legalábbis jobbnak érződött, mint az előző futamokon. Szóval ez egy kis motivációt ad” – nyilatkozta a Kanadai Nagydíj után a Red Bull japán pilótája, aki maga is érzi, hogy egyre nagyobb rajta a nyomás, amivel nem mindig tud megküzdeni.

„A mi csapatunkkal mindig a lehető legelőrébb akarsz lenni, de azt hiszem, élvezem ezt a kihívást.

Ezekben a pillanatokban hatalmas a nyomás rajtam, néha nem igazán élvezem,

de ez része annak, hogy megadatik nekem a lehetőség, hogy bizonyítsak és fejlődjek” – mondta Cunoda, aki pontosan tisztában van azzal, hogy fejlődnie kell, mert ellenkező esetben már az idény közben kirúghatják.

Cunoda Júki helye veszélybe kerülhet a Red Bullnál

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Cunoda eddig nyolc Forma-1-es futamból mindössze három alkalommal tudott pontszerző pozícióban zárni a Red Bull színeiben, 10 pontjával csak a 15. helyen áll az egyéni összetettben.