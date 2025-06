A McLaren csapata jelenleg a domináns erő a Forma-1-ben, ugyanis jelentős előrelépést tettek az elmúlt hónapokban és most Oscar Piastri, valamint Lando Norris vezetésével vezetik a bajnoki harcot, de akkor hogy jön ide Fernando Alonso neve?

Fernando Alonso újra a McLarennel lehet sikeres, bár nem az F1-ben

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Fernando Alonso visszatér a McLarenhez?

Brown arról álmodozik, hogy egy éven belül megnyerjék a Tripla Koronát, amire 2027-től lehet lehetőségük, a McLaren ettől az évtől kezdve a legjelentősebb bajnokságok mindegyikében versenyezni fog – írja a Motorsport.

Aktívak a Forma-1-ben, de erős csapatuk van az IndyCarban is. A WEC-ben már most is versenyeznek McLarenek az LMGT3 osztályban, 2027-től pedig saját Hypercarral is indulnak. Brown pedig az év elején bejelentette, hogy új sikereket hajszolnak Le Mans-ban.

Brownnak van egy pilóta a kívánságlistáján – erről a Marcának nyilatkozott: „Alonso az egyik legjobb, és ezt tudom, mert nálunk vezetett. Nagyszerű sportoló. Lehet, hogy hamarosan véget érnek a Forma-1-es napjai, de már bejelentettük, hogy visszatérünk Le Mans-ba. Már megnyerte azt a versenyt, és szívesen látnám őt újra a McLaren volánja mögött" – mondta Brown.

Alonso 2007-ben, majd 2015 és 2018 között vezetett McLarent a Forma-1-ben. A spanyol legenda 2018-ban és 2019-ben a Toyota csapatával vett részt a Le Mans-i 24 órás versenyen, mindkétszer megnyerve a motorsport klasszikusát.