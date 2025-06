A Forma-1-ben kevés lehetőség van arra, hogy valaki helyet kapjon, mint pilóta, de a valószínűsége, hogy 2026-ra kapjon egyet, némileg megnőtt, mivel jövőre két plusz hely lesz a Cadillac csatlakozásának köszönhetően. Ahogy az várható volt, az amerikai csapatot elárasztották a versenyzők és menedzserek hívásai, akik egy állás iránt érdeklődtek, és ez vezetett ahhoz, hogy a csapat összeállított egy hosszú listát, amely egy ponton 15 nevet is tartalmazott. Sajtóhírek szerint ez a lista mára már csak egy maroknyira szűkült, és bár a csapat nem siet megerősíteni a felállást, kezdik leszűkíteni a kört. Lássuk, ki van a keretben.

Valteri Bottas visszatérne a Forma-1-be.

Fotó: DPPI / DPPI Media

A Forma-1-be érkezik a Cadillac

Sergio Pérez az egyik fő esélyes a csapatnál. Tekintettel arra, hogy a Cadillacnek mekkora kihívást jelent egy új Forma-1-es csapat felépítése a semmiből, és hogy a lehető legerősebbek akarnak lenni, biztos, hogy a Cadillac legalább az egyik, ha nem mindkettő helyét F1-es tapasztalattal rendelkező pilóták kapják majd. Ezért is érdeklődnek élénken Sergio Pérez iránt, aki 285 Grands Prix-hétvégét tudhat maga mögött. A mexikói tudja, hogyan kell nyerni, hiszen hatszor állt a dobogó legfelső fokán, és a Red Bullnál töltött időszaka alatt a legjobb eredménye egy második helyezés volt a pilóták világbajnokságában.

Mivel a Cadillac a tapasztalatot keresi, Valtteri Bottas is komoly esélyes a Forma-1-be való visszatérésre. A finn már korábban elmondta, hogy „még nem végzett az F1-gyel”, és a héten a Beyond The Grid podcastben azt mondta, hogy a Cadillac projekt „nagyon érdekes”. Bottas 247 nagydíjon van túl, 67 alkalommal állt dobogón - köztük 10 nagydíjgyőzelemmel - és 20 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.

Bár a Cadillac nem siet a versenyzői szerződtetésével, azt is figyelembe veszik, hogy legalább egy versenyzővel a nyár vége előtt hasznos lesz megállapodni az autófejlesztés miatt.