Először szólalt meg nyilvánosan a tavaly év végi kirúgásával kapcsolatban a Red Bull Racing korábbi Forma-1-es versenyzője, Sergio Pérez.

Sergio Pérez vissza akar térni a Forma-1-be

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Pérezt a legesélyesebbek között melegítek, mint a 2026-ban debütáló Cadillac egyik lehetséges pilótája. Az F1 mezőnyéhez tizenegyedikként csatlakozó csapat mellett azonban több istálló is szívesen látná a tapasztalt mexikói versenyzőt. A Motorsport.com információi szerint Pérez neve az Alpine-nál is felmerült, amennyiben Pierre Gasly, vagy Franco Colapinto távozna a francia csapattól, valamint a Mercedesnél és az Aston Martinnál is megnyílhatnak az ajtók előtte.

Sergio Pérez a Forma-1-es visszatéréséről beszélt

A jövőjével kapcsolatban Pérez a Desde el Paddock magazinnak elárulta, készen áll a visszatérésre, de nem minden áron.

„A válaszom az, hogy igen, szeretnék visszatérni, de csak abban az esetben, ha egy megfelelő projekt részese lehetek egy olyan csapatnál, ahol valóban azt érzem, hogy oda tartozom és ott kell lennem. Minden áron nem akarok visszatérni. Az az opció nem érdekel, hogy harmadik számú pilótaként utazzam körbe a világot, miközben arra várok, hogy megkapjam a lehetőséget” – kezdte a 35 éves pilóta.

„Szerencsésnek érzem magam a pályafutásom miatt, és szívesen versenyeznék újra a Forma-1-ben, mert nem akarom, hogy így érjen véget a karrierem. De az is nyilvánvaló, hogy ez csak akkor fog bekövetkezni, ha valóban megéri annak az árát, amit a Forma-1-ben való szereplés jelent – évi 24 futam abban a sportágban, aminek egy egész életet kell alárendelni” – mondta a mexikói.

Bár Pérezt hírbe hozták az Alpine-nal is, a Red Bull korábbi pilótája elismerte, hogy zajlanak az egyeztetések a visszatéréséről, ám azt tagadta, hogy még ebben a szezonban újra rajthoz állna az F1-ben.

„Jól mennek a dolgok, de még nagyon a szezon elején vagyunk. Ahogy telik az idő, a dolgok úgy lesznek egyre tisztábbak, és úgy érzem, még időre van szükségem, hogy végleges döntést hozzak. Nem sietek – tudom, hogy idén nem fogok versenyezni az F1-ben, szóval meglátjuk, mit hoz a jövő”