A Forma-1 Osztrák Nagydíj időmérőjét a második és a harmadik szabadedzésen egyaránt a mezőny fölé növő McLaren várhatta a legoptimistábban, hiszen Lando Norris és Oscar Piastri is gyors volt és magabiztos. A címvédő Max Verstappen Red Bulljában is biztosan maradt még tartalék a gyakorláson látottakhoz képest, de ezúttal a két Ferrarit sem lehetett leírni, noha Lewis Hamiltonnak többször is meggyűlt a baja a tapadással a spielbergi Red Bull Ringen.

Lando Norris az időmérőn is a leggyorsabb akart lenni

Fotó: MAX SLOVENCIK / APA

A 12.30-as harmadik szabadedzéshez képest ezúttal már sokkal melegebb volt a levegő, de főleg az aszfalt – előbbi 27, utóbbi 47,2 Celsius fok volt –, legalábbis azokon a szakaszokon, amelyek nem voltak árnyékban.

A Forma-2-es futam két balesete miatt öt perces késéssel kezdődött az időmérő.

Az egyik Red Bull a Q1-ből sem jutott tovább

A williamses Alex Albon és az Aston Martin pilótája, Lance Stroll nyitotta a Q1-et, és, ha minimálisan is, de mindketten 1:06 percen kívüli időt autóztak, ahogy Carlos Sainz. Elsőként Esteban Ocon tudott 1:06 alá menni, nem is kevéssel, közel fél másodperccel. A két Sauber is jól kezdett: Hülkenberg 1:05.5 perces idővel átvette a vezetést, Gabriel Bortoleto pedig a harmadik időt autózta.

Aztán végre megérkezett Max Verstappen, és 1:05.106-tal átvette a vezetést, de pillanatok múlva érkezett Lando Norris, aki 1:04.672-vel simán átvette a vezetést.

A Q1 közepére Oscar Piastri is megautózta az első igazán mérhető körét, amivel mindjárt fel is jött csapattársa mögé a második helyre. Gabriel Bortoleto 5. helye komoly meglepetés volt 5 perccel az etap vége előtt, ahogy az is, hogy ekkor mindkét Williams kieső helyen állt. Liam Lawson viszont Verstappent megelőzve egy kiváló körrel fellépett a harmadik helyre.

Oscar leading the intra-team pole battle at McLaren so far this season 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/6rSMRc0Q9f — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

A Q1-ben tehát Norris, Piastri, Lawson, Gasly, Hadjar és Verstappen volt az első hat. A kiesők pedig Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Cunoda Juki, Esteban Ocon és Lance Stroll voltak. Azaz kiesett az egyik Red Bull.

Alonsónak a Q2 jelentette a végállomást

A két Ferrari, azaz Lewis Hamilton és Charles Leclerc ment ki először a pályára a második etapban, de mindketten csak 1:05.5 körüli időre voltak képesek, amivel kiestek volna a Q1-ben.

A szabadedzéseken is remeklő Liam Lawson már 1:05.2-t autózott, amivel át is vette a vezetést, amit aztán Max Verstappen vette el tőle egy 1:01.118-as idővel.

De nem sokáig örülhetett a holland sem, mert előbb Piastri, majd Norris állt az élre (1:04.410), sőt a világbajnokot még a két Ferrari is megelőzte. Verstappen a rádión arra panaszkodott, hogy semmi tapadása nincs az autójának.