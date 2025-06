A Minardi ezt megelőzően szintén Indianapolisban szerzett pontot: 2004-ben Baumgartner Zsolt lett nyolcadik, s az egy pontot ért. Mint utóbb kiderült, a Minardi eredetileg - szolidaritásból - szintén vissza akart lépni, de a csapatfőnök módosította álláspontját, miután a korábban ugyanezt a lépést elfogadó Jordan-Toyota két autója a felvezető kör után nem tért vissza a boxba.

„Tudom, hogy sokan minket okolnak a botrányos versenyért, de semmit nem csináltunk rosszul. A körülmények olyanok voltak, amilyenek, de ez nem rajtunk múlt” – mondta Michael Schumacher, aki először nyert futamot 2005-ben.

Fotó: STAN HONDA / AFP

A Michelin még egy szezont maradt a Forma-1-ben, majd 2006 végén távozott. A gumiügy felforgatta a technikai szabályrendszert is: 2006-tól visszatértek a verseny alatti kerékcserék, majd bevezették az egy gumiszállítós rendszert. 2007-től csak egyetlen hivatalos gumiszállítója lehet a sorozatnak. Ez kezdetben a Bridgestone volt, majd 2011-től a Pirelli vette át a stafétát.

Amerika elbúcsúzik, de csak ideiglenesen

Az indianapolisi verseny 2006-ban és 2007-ben még szerepelt a naptárban, de a nézőszám drámaian visszaesett. 2008-ra kikerült a versenynaptárból, és sokáig úgy tűnt, az Egyesült Államok végleg hátat fordított a Forma-1-nek. A fordulat csak 2012-ben jött: a texasi Austinban megépült a Circuit of the Americas. Új pálya, új közönség, új bizalom. Indianapolisba viszont azóta sem tért vissza a mezőny, és talán soha nem is fog.