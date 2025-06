Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat, ezzel tízpontosra növelte az előnyét a világbajnoki összetettben csapattársával, a brit Lando Norrisszal szemben. A McLaren párosa mögött harmadikként Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett, a csapattársa, Lewis Hamilton pedig a hatodik lett.

Lewis Hamilton letörten nyilatkozott a Spanyol Nagydíj után

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton kiakadt a Spanyol Nagydíj után

Hamilton számára nem indult rosszul a spanyol futam, ugyanis az ötödik helyről indulva az első kör végén még a negyedik volt, ám ezúttal is elmaradt a tempója, így fokozatosan visszaesett a mezőnyben. A 9. körben aztán jött a csapatutasítás, hogy engedje el Leclerc-t, majd a két Mercedeses pilóta, George Russell és Andrea Kimi Antonelli is megelőzte, sőt a hajrájában még Nico Hülkenberg is elment mellette, így végül hetedikként ért célba. Max Verstappen 10 másodperces időbüntetése miatt azonban végül hatodik lett.

Hamilton már a célba érkezésnél kemény kritikákat fogalmazott meg az SF-25-össel szemben a csapatrádión.

Azt hiszem, valami baj van ezzel az autóval. Ez a legrosszabb, amit valaha vezettem”

– bosszankodott a 40 éves brit klasszis.

Hamiltont végül az sem boldogította, hogy előrébb léphetett a hatodik pozícióba. A hétszeres világbajnok a verseny után feltűnően rövid és nyers válaszokat adott az újságíróknak.

„Szörnyű napom volt. Nem tudom, mit mondjak” – kezdte Hamilton. „Fogalmam sincs, miért volt ennyire rossz az autó egyensúlya. Ez volt a valaha volt legrosszabb versenyem”.

Rachel Brookes, a Sky Sports riportere ezt követően reményét fejezte ki, hogy a Ferrari hamarosan megtalálja a megoldást a problémákra, amire Hamilton unottan annyit mondott: „Biztos vagyok benne, hogy nem, de valószínűleg csak én gondolom így.”

Ezután arról kezdték el faggatni az újságírók, hogy a hátsó tapadás hiánya volt-e a fő probléma, de Hamilton ezt követően sem volt túl bőbeszédű: „Ez nyilvánvaló.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy van-e bármilyen pozitívuma a Spanyol Nagydíjnak azt válaszolta: „Semmi”. Majd arról faggatták, mivel készülnek a kanadai hétvégére, amire a brit így felelt: „Dolgozunk rajta.”