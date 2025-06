A 2025-ös Forma-1-es Osztrák Nagydíj Lando Norris győzelmével ért véget, ám a futam legnagyobb szenzációját nem ez szolgáltatta. Már a rajt előtti pillanatok is rendhagyó eseményt hoztak, ugyanis Carlos Sainz autója kigyulladt, a spanyol el sem kezdhette a versenyt. A késleltetett rajt után is drámai jelenetek következtek, Andrea Kimi Antonelli nagyot hibázott, melynek következtében ő és Max Verstappen is már az első körben kiesett.

Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli is kiesett a spielbergi futam elején

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Max Verstappen: Elég komoly kárt szenvedtünk

A Red Bull négyszeres világbajnoka alapvetően jól kapta el a rajtot startolt, sikerült egy helyet javítania, de a harmadik kanyar után véget ért a futama. Antonelli teljesen rosszul mérte fel a féktávot, és kiütötte Verstappent saját magával együtt. A holland először csak vállat vont, mivel a Mercedes újonca rögvest elnézést kért.

„Jó startunk volt. Ez már szép javulás volt az elmúlt két versenyhez képest. Akkor nem voltam túl elégedett a startjaimmal.

De a harmadik kanyarban vége lett a futamomnak. Persze abban a pillanatban nem tudtam, mi történt, de elég komoly kárt szenvedtünk. Az autó azonnal megpördült,

szóval azt hiszem, balszerencsénk volt mind az időmérőn, mind a versenyen” – mondta Verstappen, aki nem haragudott meg Antonellire.

„Csak megkérdeztem, mi történt. Ő volt az egyetlen autó leszakadt kerékkel. Elég biztos voltam benne, hogy Kimi talált el.

Amikor visszatértem, természetesen megnéztem a felvételt. Ilyenek megtörténnek, minden pilóta hibázott már így. Ráadásul Kimi nagy tehetség, szóval tanul belőle. Ez így rendben van”

– idézte a motorsport.com a holland szavait, aki ezúttal sportszerűen nyilatkozott és nem hibáztatta túlzottan a 18 éves olaszt.

