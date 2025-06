A hétvégi Kanadai Nagydíj előtt Norrist arról kérdezték, hogy a szezon előrehaladtával elkerülhetetlen-e a csapaton belüli küzdelem, és valószínűnek tűnik-e, hogy a McLaren egyik pilótája lesz a világbajnoki cím várományosa. „Soha nem mondtuk, hogy mindent el fogunk kerülni” - mondta Norris. "Azt hiszem, valójában elég nyíltan mondtuk, hogy egy bizonyos ponton valószínűleg történni fog valami. Csak készen kell állnunk erre. Azt hiszem, Oscar (Piastri) és én is tudjuk ezt, versenyképesek vagyunk, meg akarjuk verni egymást, de a legfontosabb, hogy együtt, csapatként erősek maradjunk. De minden nyílt, minden nyilvánvaló, minden ismert közöttünk. Mindketten nyerni akarunk, mindketten meg akarjuk verni egymást, de a nap végén csak egy ember lehet, és az lesz az, aki a legjobban teljesít az év során."

Norris és Piastri kiemelkedik a mezőnyből idén.

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Norris és Piastri versengenek egymással, de...

A montreali versenyhétvégére készülve Piastri öt győzelmet szerzett az idei szezonban, és kilenc futam alatt csak egyszer került le a dobogóról, míg Norris mindössze két győzelmet szerzett. Norris úgy véli, hogy csapattársa „a legtöbb területen javult” a tavalyi szezonhoz képest, és hogy neki is növelnie kell a saját teljesítményét ahhoz, hogy a hátralévő 15 versenyen harcba szállhasson a bajnoki címért. „Ő a harmadik F1-es szezonjában van, én is emlékszem, hogy a harmadik szezonomban már egy kicsit magabiztosabban, egy kicsit több tudással és egy kicsit teljesebb versenyzőként vágsz neki az évnek” - mondta a brit. "Ezt tette, és jól teljesít, hihetetlenül jól és nagyon magas szinten vezet, és megérdemli mindazt, amit jelenleg csinál. Ez egy jó mókás rivalizálás köztünk."

Piastri mindeközben úgy véli, hogy a Norrisszal folytatott csatája túlmutat a mostani szezonon, és az erős kapcsolat fenntartása kulcsfontosságú lesz az elkövetkező években. „Nyilvánvalóan van verseny, és van egy »meg akarjuk verni egymást a pályán« [mentalitás], de már korábban is mondtuk, hogy nem csak egy lehetőséget akarunk arra, hogy megpróbáljunk egy-egy világbajnoki címet nyerni” - mondta Piastri Kanadában. "Azt akarjuk, hogy ez még sokáig így legyen, és ezt úgy tudjuk a legjobban megvédeni, ha egy nagyon erős csapat vesz körül mindkettőnket. Tisztában vagyunk azzal, hogy bármi is történik idén a bajnokságban, vagy hogy hogyan alakulnak a dolgok, az sokkal nagyobb jelentőségű, mint csak ez a szezon, és potenciálisan meghatározza az egész karrierünket. Nagyon is tisztában vagyunk ezzel a ténnyel, természetesen továbbra is szeretnénk legyőzni egymást és világbajnokságot nyerni, de tudjuk, hogy van egy nagyobb kép is.”