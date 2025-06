A másodikhoz hasonlóan a harmadik szabadedzésen is a McLaren brit versenyzője, Lando Norris autózta a leggyorsabb kört Spielbergben. Az Osztrák Nagydíj szabadedzésein így egyértelműen a McLaren volt a legerősebb, de Max Verstappen is jól ment, ahogy a két Ferrari is mutatott életjeleket.

A szombaton 12.30-tól rendezték a spielbergi Red Bull Ringen a Forma-1 Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzését. Az első gyakorláson a Mercedes brit pilótája, George Russell volt a leggyorsabb Max Verstappen (Red Bull) és Oscar Piastri (McLaren) előtt, míg a péntek délutáni második tréningen már nem kegyelmezett a McLaren. Az első edzést kihagyó, de a másodikra visszatérő Lando Norris mindenkinél gyorsabb volt, csak csapattársa, Piastri tudta vele tartani a lépést. McLaren fölényt hozott az Osztrák Nagydíj második szabadedzése

Fotó: GONGORA / NurPhoto Kellemes időben kezdődött a harmadik szabadedzés Napsütéses idő, de csupán 23 Celsius fokos hőmérséklet fogadta a mezőnyt és a szurkolókat, az aszfalt hőmérséklete is mindössze 32 Celsius fok volt, azaz ideálisak voltak a körülmények a gyakorláshoz. Hivatalosan már ment a szabadedzés, amikor Oscar Piastri még autogramokat osztogatott, sokan még overál nélkül ücsörögtek a boxban, amikor 3 perc elteltével Lance Stroll és Fernando Alonso, az Aston Martin két pilótája kihajtott a pályára. Szintén korán jött ki Max Verstappen, de az 1:06.131 perces ideje ugyan ekkor éppen a leggyorsabb volt, de ez még igencsak gyengécske időnek számított. Negydóra elteltével aztán már kezdett megnövekedni a forgalom a pályán, kint volt a két Haas, az Alpine-ok, és megérkezett Lando Norris, aki egy 1:05.412-vel át is vette a vezetést Verstappentől, akit egy perccel később Piastri is megelőzött. Charles Leclerc is jól kezdett, az első szektorban a leggyorsabb volt, de aztán hibázott, és fel is adta a gyorskört. Cunoda Juki viszont nem hibázott, és mindössze 87 ezreddel elmaradva Norristól, feljött a második helyre. Cunoda Juki kezd ráérezni a Red Bullra?

Fotó: JOE KLAMAR / AFP Hamilton is megmutatta magát A Ferrari hétszeres brit világbajnoka félórához közeledve szépen csendben autózott egy második időt, 38 századdal állt ekkor Norris mögött. A jó köre ellenére azért sokat kínlódott a brit bajnok, a Ferrari hátulja rendszeresen ellentmondott neki az 1-es és a 3-as kanyarban, a csúszkálásokkal tönkre téve a gyors köreit. Charles Leclerc viszont sikerrel zabolázta meg a Ferrarit, és egy tizeddel megelőzve Hamiltont feljött a második helyre. A monacóit másodpercekkel később George Russel előzte meg, aki 18 ezred híján bement 1:05 alá. Alonso ment egy ígéretes kört, még a második szektor végén is vezetett, de az utols szakaszra elfogyott a lendület, és 499 ezreddel lemaradva a 6. helyre jött be.

Lewis Hamilton (képünkön) és Charles Leclerc is biztatóan ment a harmadik szabadedzésen

Fotó: JOE KLAMAR / AFP Norris nem kegyelmezett Fél óra készülődés után ismét a pályára gurult Lando Norris, és azonnal javított is fél másodpercet az idején, amivel 1:04.324 percre vitte le a leggyorsabb kör idejét. Okvetlen említést érdemel Gabriel Bortoleto, aki a két Ferrari közé, a 6. helyre vitte be az egyik Saubert. Cunoda futott egy 5. időt, de az edzés egyik nyertesének 10 perccel a leintés előtt ismét Lance Stroll tűnt. A második szabadedzésen a negyedik helyen záró kanadai ezúttal is a 4. helyen állt az Aston Martinnal. Leclerc az 53. percben csak begyötörte 1:05 alá a Ferrarit, de Verstappen gyorsan elvette tőle a harmadik helyet. A végül az első két helyen záró McLarent, Lando Norris és Oscar Piastri sorrendben, azonban igazából senkinek nem volt esélye megszorítani. A nagydíj hétvége 16 órától már az időmérővel folytatódik. A harmadik szabadedzés sorrendje: 1. Lando Norris (McLaren) 1:04.324 perc

2. Oscar Piastri (McLaren) +0.118

3. Max Verstappen (Red Bull) +0.210

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.250

5. Lewis Hamilto (Ferrari) +0.466

6. George Russell (Mercedes) +0.694

7. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.729

8. Lance Stroll (Aston Martin) +0.738

9. Cunoda Juki (Red Bull) +0.815

10. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0.858

