De végül is ilyen a sport. Túl nagy volt a nyomás, ők pedig olyan döntéseket hoztak, ami aztán ide vezetett. Rajtam és a csapatomon is nagy nyomás volt a garázsban, a mérnökökre is őrült nyomás nehezedett, aminek végül ez lett az ára. Sokan biztos azt gondolják, hogy örülök a mostani helyzetnek, de nem... nagyszerű csapatunk volt, ami apránként a darabjaira hullott