A tavalyi év egyik legnagyobb sztorija volt, amikor kiderült, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 11 év után távozik a Mercedestől és a Ferrarihoz igazol. A brit pilóta érkezésével Carlos Sainznak ajtót mutattak a Ferrarinál, a spanyol pilóta pedig elkezdett csapatot keresni magának, és akár össze is jöhetett volna egy szupercsapat, ha összeültetik a holland Max Verstappennel.

Verstappen és Sainz szupercsapatot alkothatott volna?

Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

Sainznak nem jött össze a szupercsapat

Sainz remekül teljesített az előző szezonban, Ausztráliában és Mexikóban is nyerni tudott, így a neve több csapatnál is felmerült. Arról is szó volt, hogy megkapja a Mercedesnél a Hamilton miatt megüresedett ülést, de szóba került a neve a Red Bullnál is. Sainz az első Forma-1-es éveit a Red Bullnál töltötte, pontosabban a bikások testvércsapatánál, a Toro Rosso juniorcsapatánál, így adta volna magát, hogy visszatérjen egykori csapatához.

Ráadásul a szezon második felében Sergio Pérez, a Red Bull mexikói pilótája is borzalmasan teljesített. Azonban Pérez kirúgása után már nem volt esély Sainz megszerzésére, ugyanis a spanyol addigra már aláírt a Williamshez. Azonban a spanyol pilóta nem biztos, hogy bánja, hogy így alakultak a dolgok, mivel csapata kilenc futam alatt már 54 pontot szerzett, ami 2017 óta a legjobb szezonkezdet.

A Ferrari az egyik legjobb csapat a Forma-1-ben, így természetesen szomorúak voltunk, elég váratlanul ért minket. De ilyen az élet. Néha szerencséd van és szerződést kapsz, néha pedig távoznod kell. A fiam most boldog a Williamsnél. Egy olyan csapat áll mögötte, amely bízik benne és tiszteli őt”

– mondta a Klronen Zeitungnak idősebb Carlos Sainz, aki hamarosan indulni fog az FIA elnöki székéért.

Carlos Sainz édesapja lehet az FIA új elnöke

Fotó: Franck Fife/AFP

„Nagyon hálásak vagyunk a Red Bullnak. Ők hozták be Carlost Forma-1-be, amikor még fiatal volt, és finanszírozták a karrierjét.

Szerettem volna Max mellett látni őt a Red Bullnál, szupercsapat lett volna. Biztos vagyok benne, hogy imádta volna a kihívást, de sajnos ez nem történt meg. Nyilván, ha most őt megkérdeznék, azt mondaná, hogy nem sajnálja, de szerintem nagyon szeretett volna Red Bullnál vezetni”

– tette hozzá a kétszeres ralivilágbajnok Carlos Sainz, akit a motorsport egyik legnagyobb raliversenyzőjének tartanak.