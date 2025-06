Azt követően, hogy Max Verstappen múlt hétvégén második lett a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, azonnal visszatért Európába, hogy a legendás belga pályán teszteljen, amely két hét múlva ad otthont a Spái 24 órás futamnak.

Max Verstappen Kanadában ismét dobogóra állhatott

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen pihenés helyett megint álnéven tesztelt

A Red Bull holland pilótája a Forma-1 mellett köztudottan szeretne hosszútávú versenyeken indulni, többször is jelezte, hogy indulni akar a Le Mans-i 24 órás versenyen és a nürburgringi hosszútávú futamon is.

Verstappen a közelmúltban már tesztelt egy GT3-as Ferrari a Nürburgringen „Franz Hermann” álnéven, hogy megőrizze inkognitóját és megszerezze az ottani versenyhez szükséges speciális engedélyt. A névválasztás azonban nem volt teljesen sikeres, mivel a média hamar felfedte a versenyző kilétét.

A RacingNews365 információi szerint a 27 éves holland versenyző ismét Franz Hermann néven tűnt fel és kedden egy teszten is részt vett a spa-francorchamps-i pályán, azonban most egy GT3-as Aston Martint vezetett. Verstappen alighanem ezúttal is szerette volna elkerülni a túlzott figyelmet, de ehhez alighanem célszerűbb lett volna egy újabb álnév.

A Forma-1-es világbajnoki idény jövő héten folytatódik Spielbergben az Osztrák Nagydíjjal. Verstappen 11 büntetőponttal érkezik majd Ausztriába, így ha újabbat kap, akkor a soron következő futamról eltiltják.