Napra pontosan tíz éve ezen a napon vesztette életét Jules Bianchi, a Marussia egykori Forma-1-es pilótája, illetve a Ferrari korábbi akadémistája. A francia versenyző a 2014-es Japán Nagydíjon szenvedett nagyon súlyos balesetet, amikor nekiment az Adrian Sutil autóját mentő munkagépnek.

Jules Bianchi napra pontosan tíz évvel ezelőtt halt meg

Fotó: Yuriko Nakao/AFP

Az akkor mindössze 25 éves versenyző súlyos agysérülést szenvedett és kómába került, amiből többé már nem ébredt fel. Kilenc hónappal később a szervezete végleg feladta a küzdelmet.

Jules Bianchi a legjobb barátja volt Charles Leclerc idősebb testvérének, nem mellesleg keresztapaként és mentorként is segítette a Ferrari jelenlegi pilótájának pályafutását.

Leclerc Bianchival nézett először horrorfilmet

Leclerc az utóbbi években többször is megemlékezett Jules Bianchi tragédiájáról, például egyedi sisakfestéssel, de olyan is volt, hogy azt mondta, Bianchi jobban megérdemelte volna nála a Ferrari ülését. A Ferrari pilótája most a Forma-1 hivatalos honlapján írta le legszebb emlékeit tíz év elhunyt keresztapjáról.

„Van néhány történetem a régi az időkből. Például az első horrorfilm, amit megnéztem, az igazából Jules-szal történt. Ő nem vette észre, hogy úgy teszek, mintha aludnék. Megpróbált megbizonyosodni arról, hogy alszom, mert azt a filmet a bátyámmal akarta megnézni” – mondta a Ferrari pilótája az F1 hivatalos honlapjának.

Jules kedves ember volt. Nagyon Vicces. És ha igazán jól ismerted, voltak őrült pillanatai is. Mindig nagyon segítőkész volt, és nagyon szerette jól érezni magát”

– folytatta a monacói pilóta, aki kitért arra is, hogy Bianchi ott volt, amikor először kezdett el gokartozni.

Jules Bianchi komoly szerepet játszott Charles Leclerc pályafutásában

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

„A legtisztább emlékeim talán azok, amikor hat-hét éves voltam, és először engedték, hogy vele és a bátyámmal egy bérelt gokarton versenyezzek. Normális esetben ezek felnőtteknek vannak, de az apja kezelte a pályát, és nyilván olyan dolgokat is megengedett nekünk, amiket talán más nem nagyon engedett volna. Felnéztem rá, ezért hihetetlen volt vele, az idősebb testvéremmel, az öccsével és sok másik profi gokartossal versenyezni abban az időben.”

Annyira jól éreztük magunkat. Csak lógtunk és vártuk, hogy a gokartpálya bezárjon a nagyközönség előtt-. Aztán órákon át száguldoztunk a pályán. Ezek a legkülönlegesebb emlékeim”

– tette hozzá Leclerc, aki megjegyezte, hogy talán Jules Bianchi versenyszelleméből rá is ragadt valami.