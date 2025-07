A Forma-1-es Brit Nagydíj első pénteki szabadedzésén Lewis Hamilton, a Ferrari hazai környezetben szereplő versenyzője érte el a leggyorsabb köridőt. A második Silverstone-i gyakorláson egy másik brit pilóta, a McLaren színeiben versenyző Lando Norris átgázolt a teljes mezőnyön, majd a szombati harmadik szabadedzésen Charles Leclerc, a Ferrari pilótája autózta a leggyorsabb időt.

Verstappen hatalmasat autózott a Brit Nagydíj időmérőjén

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

A szombati időmérőn aztán a világbajnoki címvédő, a Red Bullban autózó Max Verstappen hozta össze a legjobb időt, így a holland pilóta megszerezte idei negyedik és pályafutása 44. pole-pozícióját.

​Változott a Brit Nagydíj rajtsorrendje

Az már korábban is tudható volt, hogy az Osztrák Nagydíjon elkövetett hibája után Andrea Kimi Antonelli 3 rajthelyes büntetést kapott a Brit Nagydíjra, valamint 2 büntetőponttal is sújtották. Mellette viszont megbüntették a Haas versenyzőjét, a brit Oliver Bearmant is a harmadik szabadedzésén történt incidens miatt, így a 20 éves pilótát 10 hellyel hátrébb sorolták a vasárnapi futamon az időmérőn elért helyezéséhez képest.

A rajtrács:

Max Verstappen (holland, Red Bull), Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Lando Norris (bit, McLaren), George Russell (brit, Mercedes) Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Pierre Gasly (francia, Alpine) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Cunoda Juki (japán, Red Bull), Isack Hadjar (francia, RB) Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Esteban Ocon (francia, Haas) Liam Lawson (új-zélandi, RB), Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Oliver Bearman (brit, Haas) Nico Hülkenberg (német, Sauber), Franco Colapinto (argentin, Alpine-Renault)

Lewis Hamilton és a többi F1-es pilóta óriási esőben érkezett a Silverstone-i futamre

Fotó: Ben Stansall/AFP

A szombati időmérő után a pole-pozíciót megszerző Verstappen azt mondta, nem szeretne esős futamot, mivel az autója nagyon alacsony leszorítóerőre van beállítva. A holland vb-címvédő kívánsága azonban nem teljesült, ugyanis vasárnap délután a futam előtt eleredt az eső Silverstone-ban.

Tíz perccel a rajt előtt elállt az eső, azonban az előrejelzések szerint a futam 40. percére óriási vihar várható, ami akár megszakítást is eredményezhet.

A pilóták a biztonsági autó mögött tették meg a felvezetőkört, itt még úgy tűnt, a teljes mezőny intermediate gumikon rajtol. A start előtt azonban jött egy csavar, ugyanis az élmezőnyből Russell és Leclerc is kiment a boxba slick gumikért, végül a rajtrácsról csak 14-en indultak.