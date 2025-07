A 2025-ös Forma-1-es idény még csak féltávnál jár, ám a Red Bull Racing vezetői úgy döntöttek, hogy szezon közben, azonnali hatállyal menesztik Christian Horner csapatfőnököt. Az 51 éves szakember 2005-ben került az osztrák istálló élére, az energiaitalosok ekkor vásárolták meg az egykori Jaguart, így Horner volt eddig a Red Bull egyetlen csapatvezetője. Az utánpótlás-szériákban korábban már sikeres brit sportvezető minden idők legfiatalabb csapatfőnökeként érkezett meg, majd elévülhetetlen érdemei lettek abban, hogy a 21. század egyik legsikeresebb alakulata vált az osztrák istállóból. Sebastian Vettelnek és Max Verstappennek köszönhetően összesen nyolc egyéni vb-címet szerzett a Red Bull, míg az Adrian Newey által tervezett autók hat konstruktőri világbajnokságot nyertek az elmúlt két évtizedben. A szenzációs sikerek révén Horner nemcsak az egyik legtovább szolgáló, hanem az egyik legsikeresebb csapatvezetőként is búcsúzott.

A Red Bull rengeteg sikert köszönhet kirúgott csapatfőnökének, Christian Hornernek

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Három legendás csapatfőnök Christian Horner előtt

Christian Hornert csupán hárman előzik meg az örökranglistán. A McLaren-legenda Ron Dennis még a 2010-es években is visszatért egy rövid időre, de egybefüggően a nyolcvanas évek elejétől a kétezres évek majdnem legvégéig, tehát 1981 és 2008 között 28 évig irányította a wokingiakat.

A számok tekintetében a most 78 éves brit üzletember a Forma-1 történetének legsikeresebb csapatfőnöke, regnálása alatt 10 egyéni és 7 konstruktőri címet hódított el a McLaren.

Minden idők legjobb F1-es pilótái közül többen is szerepeltek a csapatában az általa fémjelzett sikerkorszakban, többek között Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen és Lewis Hamilton is a versenyzője volt. Dennis nevéhez fűződik két nagyon komoly házon belüli rivalizálás, Prost és Senna, valamint Hamilton és Fernando Alonso csatájának több-kevesebb sikerrel járó menedzselése.

Ron Dennis a tragikus sorsú Ayrton Sennával is együtt dolgozott

Fotó: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

Ken Tyrrell több mint három évtizeden át, 1968 és 1998 között vezette az általa is alapított Forma-1-es istállót, amely fennállása korai idényeiben érte el legnagyobb sikereit. Jackie Stewart a csapat színeiben két egyéni vb-címet is nyert az 1970-es évek elején, egy alkalommal pedig a konstruktőri világbajnokság is összejött az alakulatnak. Később aztán már csak futamgyőzelmeket sikerült abszolválni, a legutolsó abból is 1983-ban volt, de utána még másfél évtizeden át az F1-es mezőny tagja volt a legendás alapító csapata.

A brit istálló egyébként több átalakuláson átesve a mai napig szerepel a száguldó cirkuszban.

1999-ben a BAR vásárolta fel a Tyrrellt, amelyből aztán 2006-tól 2008-ig a Honda gyári csapata vált, majd a 2009-es Brawn GP-s csodaszezon után – amely Jenson Button végső győzelmével ért véget – 2010-től a Mercedes gyári alakulataként folytatta a Tyrrell egészen a mai napig.