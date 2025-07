Mint ismert, az F1-es sztár, Liam Lawson mindössze két versenyhétvégényi lehetőséget kapott idén év elején a Red Bullnál, ahol a tavaly menesztett Sergio Perez helyén kapott bizonyítási lehetőséget.

Liam Lwson az utóbbi hetekben jól teljesít az F1-ben

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Rossz döntés volt elküldeni az F1-szárt a Red Bulltól?

Az ausztrál és kínai fordulót követően azonban a csapat türelmetlenné vált, és átültette őt a Racing Bulls autójába, ahonnan Cunoda Júkit léptették elő a helyére. Lawson bánja, hogy a háttérben befektetett munkája nem tudott megtérülni - írja az F1vilag.

Két olyan pályán versenyeztünk, ahol előtte sosem jártam, szóval közel sem volt elég időm arra, hogy igazán megértsem az autót. Szóval nem sikerült eléggé kiismernem ahhoz, hogy meg tudjam mondani, milyen tempóra képes, és hasonlók. Folyamatosan dolgoztunk olyan tényezőkön, amelyek kedvezhettek volna a számomra, de nem lett lehetőségem ezeket kihasználni. Csak a Racing Bulls autójáról tudok véleményt mondani, mert a legtöbb időt abban töltöttem.

Lawson – aki legutóbbi tíz versenyhétvégén olyannyira megtalálta a ritmust a Bullsnál, hogy ez idő alatt több pontot szerzett, mint az ő helyét átvevő Cunoda – hozzátette, folyamatosan tanulnak, fejlesztenek, változtatnak a dolgokon.

„De mindenki más is ugyanezt teszi, szóval nem tudunk hirtelen egy fejlesztéssel három tizedmásodpercet javulni. Inkább fél tizedmásodpercekről, szóval apró előrelépésekről van szó. Ráadásul ez az első teljes évem, szóval vannak dolgok, amiket én is most tanulok meg” – magyarázta Lawson.