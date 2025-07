„A baleset után nagyon megszerettek az itteni emberek, ezért mindig motiváltabb vagyok, ha előttük versenyezhetek. Amikor Magyarországra érkezem, képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni a történteket. De megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni a hétvégéből. Igyekszem fantasztikus versenyt futni, hogy bebizonyítsam: sikerült magam mögött hagynom azt a nehéz időszakot. Mindig erre törekszem, amikor ideutazom."

Massa ekkor, 2012-ben csapattársa, Fernando Alonso mögött nagyon el volt maradva. Massa addigi legjobb eredménye egy negyedik hely volt és csak a 14. helyen állt a tabellán. A baleset mély nyomot hagyott a brazil pilótában, ezt ő is elismerte, végül 2017-ben vonult vissza a Forma-1-től, de azóta is többször megemlékezett a balesetéről.

Massa 2009-es balesete néhány nappal az után történt, hogy egy Forma-2-es futamon meghalt Henry Surtees, a korábbi motoros- és F1-es világbajnok John Surtees fia, egy leváló kerék miatt. A két eset rendszeresen szóba került, mivel az FIA csak hosszú évekkel később, 2017 végére tudta kifejleszteni és elfogadtatni a 2018-ban bevezetett F1-es fejvédőt, a glóriát. A glória valószínűleg ma is csak nagy szerencsével védhette volna meg Massát a hungaroringi baleset következményeitől, de közben több lépcsőben tovább erősítették az F1-ben és más FIA-bajnokságokban is használt bukósisakokat, valamint további biztonsági felszereléseket vezettek be annak érdekében, hogy baleset esetén gyorsabban és hatékonyabban megkezdhessék a bajba jutott versenyző kimentését és ellátását.