„Nekem ez inkább szélsőséges volt” – mondta a futam után a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen. A sprintfutamon győztes holland szerint szerinte túlzott óvatosság volt a döntés a szervezők részéről, ami szerinte tönkretette a klasszikus, esős versenyélményt. „Ha ilyen feltételekkel nem engedik el a versenyt, akkor talán be kéne tiltani az esős futamokat is” – kritizálta a döntést a Forma-1 világbajnoka, aki szerint így túl keveset versenyezhettek az esős körülmények között.

A Forma-1-es Belga Nagdyíjon talán túl sokat vártak a rajttal

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-1-es sztárok szerint várni kellett, de talán nem ennyit

A sokáig tologatott versenyt végül Oscar Piastri, a McLaren versenyzője nyerte. Az ausztrál pilóta Belga Nagydíjon aratott diadalával a szezonbeli hatodik futamát nyerte, ezzel növelte előnyét az összetettben csapattársa, a brit Lando Norris előtt, aki a második helyre futott be. A harmadik Charles Leclerc, a Ferrari pilótája lett.

Az olasz istálló másik versenyzője, Lewis Hamilton a nap versenyzője lett, miután a 18. helyről rajtolva a hetedik helyen ért célba. A brit talán úgy érezte, ennél is jobb lehetett vola, ha többet mehetnek esőben.

A hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton szerint is túl sokat vártak a versenybírók a rajttal. A Ferrari pilótája szerint „túl későn indították el a versenyt”, amit ő többször is jelzett a rádión. „A rajt eltolása az előző esős futam túlreagálása volt” – mondta Hamilton, aki ezzel a Silverstone-ban történtekre célzott.

Csapattársa, Charles Leclerc szerint is késői volt a start, ugyanakkor megértette az FIA döntését, ugyanis Anthoine Hubert (2019) és Dilano van ’t Hoff (2023) halálos balesetei is Spa esős körülményeihez kötődnek. George Russell szerint is őrültség lett volna az eredeti időben elindulni és Carlos Sainz is a biztonságot emelte ki.