A Forma-1 vezetősége tavaly novemberben jelentette be, hogy elvi megállapodást kötött a General Motorsszal és annak Cadillac nevű márkájával, márciusban pedig jóváhagyták, hogy 2026-ban 11. csapatként csatlakozzon a mezőnyhöz. Az amerikai istálló ezzel 2015 óta az első új csapat a Forma-1-ben, azonban nem kizárt, hogy hamarosan egy 12. alakulat is felállhat a rajtrácsra.

Mohammed bin Szulajm nem zárja ki, hogy hamarosan egy újabb csapat csatlakozhat a Forma-1-hez

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A FIA-elnök több csapatot szeretne a Forma-1-ben látni, de nem minden áron

Az FIA utoljára 2023-ban nyitotta meg a jelentkezési lehetőséget az új csapatok előtt, Mohammed bin Szulajm elnök szerint pedig az értékelésnél nem számított, ki adta be a pályázatot, csak az, hogy megfelel-e a kritériumoknak. Az FIA első embere elárulta, nyitott lenne egy kínai istálló érkezésére is – amivel nemcsak a sport, hanem a világ legnagyobb üzleti piacának figyelme is tovább növekedhetne az F1 iránt.

„Továbbra is úgy érzem, hogy több csapatra lenne szükségünk, mint versenyre. A versenyzők odajönnek hozzám, és azt mondják: »Kérlek, ne legyen több verseny«. Mire épült a korábbi jelentkezési folyamat eredménye? A megfelelő eljárásra, a kompetenciaalapra, függetlenül attól, hogy melyik cégről van szó. Az egyetlen feltétel az volt, hogy megfeleljenek az FIA követelményeinek” – kezdte az FIA-elnök.

„Van egy 11. csapatunk. Úgy vélem, meg kell nézni a teljesítményt, aztán, ha jön egy kínai ajánlat – és most a FOM nevében beszélek –, akkor ők biztosan bele fognak egyezni, mert ez az üzlet fenntartásáról szól”

Mohammed bin Szulajm, ugyanakkor leszögezte, hogy a 12. csapat kérdése nem életbe vágó, és nem akarják mindenáron feltölteni a rajtrácsot, csak azért, hogy több csapat legyen.

„Ha mondjuk egy kínai csapat jelentkezését jóváhagyja az FOM, és száz százalékig biztos vagyok benne, hogy jóváhagynák, akkor ezáltal több bevétel lenne? Azt hiszem, igen. De muszáj lenne feltöltenünk a rajtrácsot egy újabb csapattal csak azért, hogy legyen egy 12.? Nem. Csak akkor, ha az a megfelelő csapat”.

Az elnök elmondta, hogy tanultak a korábbi hibákból, ezért a két és fél évvel ezelőtti kezdeti jelentkezései folyamat óta tovább szigorodtak a belépéshez szükséges feltételek.