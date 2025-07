Augusztus 1-jén hivatalosan is kezdetét veszi a 2025-ös Forma-1-es Magyar Nagydíj, ám a versenyhét már csütörtökön is bővelkedett izgalmas pillanatokban. A mogyoródi Hungaroringre kilátogató közönség nemcsak a paddockban sétáló pilótákkal és sztárokkal találkozhatott, de egy különleges sportági összefonódásnak is tanúja lehetett: az olimpiai bajnok magyar párbajtőrcsapat látogatást tett az Alpine Forma-1-es istállónál, ahol egyedi bemutatót tartottak a két versenyzőnek.

A szerdai, magyar ezüstéremmel zárult világbajnoki döntő után alig néhány órával Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Keszthelyi Zsombor már a mogyoródi Forma-1-es pályán voltak, és hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottak vívóbemutatót a Hungaroringen. Siklósi Gergelyéktől a Forma-1 hangulata sem áll távol

Fotó: Csudai Sándor Ezt követően az Alpine istálló két pilótája, Pierre Gasly és Franco Colapinto is csatlakozott a magyar bajnokokhoz. A versenyzők előbb érdeklődve hallgatták az aranyérmes vívók történeteit és tanácsait, majd maguk is felöltötték a vívófelszerelést, és egy szúrópárnán próbálták ki a sportág alapjait. A program zárásaként egy teniszlabdát kellett eltalálniuk a párbajtőrrel, és nem kis sikerrel. Lenyűgöző a Forma-1-es pilóták gyorsasága „Minden technikai dolgot betartottak, amit kértünk, a gyorsaságuk pedig lenyűgöző volt, le a kalappal előttük” – idézte a Bors Koch Mátét, aki külön kiemelte, mennyire jól teljesítettek a pilóták a reflexgyakorlatok során.

Galéria: Körülnéztünk a megújult Hungaroringen

„Nagyon jól éreztem magam, jó volt beszélgetni a versenyzőkkel, megmutattuk nekik az olimpiai aranyérmet is” – tette hozzá a versenyző, aki bevallotta: nagy Forma–1-rajongó, Max Verstappen a kedvence. A Hungaroring 39 éve íródó története A Hungaroringet 1986 márciusában avatták fel, majd augusztus 10-én rendezték meg az első Magyar Nagydíjat. Az azóta is folyamatosan fejlődő versenypálya 2023-ban kötött szerződést a Liberty Mediával 2032-ig, így a hazai futam jövője biztosított. A pálya az elmúlt években több ütemben megújult: elkészült az új főépület és főlelátó, bővült a paddock, és modernizálták a boxutcát is. A munkálatok a 2025-ös versenyhétvége után is folytatódnak. Alonso kétszer is a csúcsra ért az F1-ben

Fotó: Csudai Sándor A 40. Magyar Nagydíj hétvégéje pénteken kezdődik a szabadedzésekkel, a futamra vasárnap kerül sor.

