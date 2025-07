Lewis Hamilton számára eddig borzalmasan alakult a Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéje, ugyanis már a pénteki sprintidőmérő első szakaszában sem tudott továbbjutni, majd a Lando Norris győzelmével zárult szombati időmérőn búcsúzott idő előtt.

Lewis Hamilton szerint magába kell néznie a két Q1-es kiesés után

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Pedig a 40 éves brit pilóta továbbjutást érő kört futott, ám pályaelhagyás miatt végül törölték az idejét, így csupán a 16. helyen végzett, 0,031 másodperccel lemaradva Gabriel Bortoleto Sauberjétől.

Lewis Hamilton bocsánatot kért

A Ferrari versenyzője elmondta, az SF-25-ös kódjelű autót semmivel sem volt könnyebb vezetni az időmérőn, mint a hétvége korábbi részében, mégis vállalta a felelősséget és őszintén bocsánatot kért a teljesítményéért.

„Változtattunk néhány dolgon, és az autó nem is érződött borzalmasnak” – kezdte Hamilton a Sky Sports F1- nek adott interjújában. „Nekünk még nehezebb volt, mert egy második szett lágy gumit is fel kellett használnunk csak azért, hogy továbbjussunk a Q1-ből, szóval nem volt nagyszerű, aztán én is hibáztam.

Tényleg magamba kell néznem. Elnézést kérek a csapatomtól, mert egyszerűen elfogadhatatlan, hogy kétszer is a Q1-ben estem ki. Ez egy nagyon-nagyon gyenge teljesítmény a részemről".

Hamilton a hétvége kezdetén elárulta, hogy átadott a Ferrarinak egy dokumentumcsomagot, amely részletesen tartalmazza, szerinte hol és hogyan lehetne fejleszteni a csapat működését. Miközben az idei szezon már egyre inkább elúszni látszik a maranellói istálló számára, a brit pilóta szerint a figyelmük már sokkal inkább a 2026-os szabályváltozások felé irányul.

„Igyekszünk a lehető legjobbat kihozni abból, amink van, és természetesen mindenki gőzzel dolgozik a gyárban” – tette hozzá. „Volt néhány fejlesztésünk, de azt hiszem, az év hátralévő részében már nem várható több, szóval most már mindenki a jövő évi autóra összpontosíthat a gyárban” – mondta az F1-es brit legenda.

A 44 körös Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

