Szombaton a délutáni időmérő előtt is volt izgalom a Forma-1 Belga Nagydíj kapcsán, méghozzá a sprintfutam, amelyet Max Verstappen nyert meg. A világbajnoki címvédő holland a második rajthelyről indulva a második kanyarban megelőzte Oscar Piastrit, akinek ezt követően már nem is volt komoly esélye a győzelemre, míg a harmadik helyen a másik McLarent vezető Lando Norris végzett. A Belga Nagydíj sprintgyőzelmével Verstappen nyolc pontot szerzett. Visszatérve az időfutamra a Q1-ben a két McLaren maga mögé utasította a mezőnyt, Norris és Piastri mögé Verstappen érkezett meg, míg a negyedik helyre Hadjar eredménye volt elég 20 percet követően. Némi meglepetésre a veterán klasszis Alonso és az ifjú titán Antonelli is búcsúzott, mivel az utolsó öt hely valamelyikén végeztek. Ráadásul rövid videózás után a Ferrarit vezető Hamilton is kiesett, mivel szabálytalanul levágott egy kanyart, így a 16. helyen fejeze be az időmérőt.

Nem Hamilton napja volt a szombati a Belga Nagydíjon

Fotó: MANON CRUZ / POOL

Hamilton kiesés után folytatódott a küzdelem

A Q2 felénél Verstappen futotta a legjobb időt, nagyjából fél percig, ekkor a gyorsköre végén befutott Piastri, majd utána Norris is, így szinte ismét visszaállt a Q1-es első három sorrendje, Leclerccel a negyedik pozícióban. Ráadásul a McLarenek nagyon közel voltak egymáshoz, mindössze 0,089 másodperc volt közöttük a különbség. Az etap utolsó négy percében majdnem mindenki kijött még egy gyors kört teljesíteni, de az első négy helyezett sorrendje nem változott.

Az utolsó, Q3-as 20 percben jöhetett a nagy kérdésre a válasz, kik szerzik, vagy éppen tartják meg a legjobb helyeket a vasárnapi versenyre. Alig 9 perccel a vége előtt megint Verstappen volt a leggyorsabb, de nagyjából mire mindezt leírtam, már jött is Piastri, majd pár másodperccel később Norris és megkavarták a sorrendet. Norris 1.40.562-es idővel állt az élre, mögötte Piastri 0,189-cel lemaradva, majd Verstappen. Leclerc a negyedik volt ekkor mögöttük, de a végén, az utolsó másodpercekben tudott javítani és megelőzte Verstappent, aki így a negyedik helyről indul a vasárnapi rajtnál.

A futamra majd vasárnap 15 órától kerül sor.