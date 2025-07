A négyszeres világbajnok, Max Verstappen jövőjéről rengeteget pletykálnak, az elmúlt hetekben felerősödtek azok a hírek, melyek szerint a Mercedesnél folytathatja pályafutását, de egyes források szerint a holland akár az egyéves kihagyást is fontolóra veheti, hogy a 2026-os szabályváltozások után visszatérjen – ezt azonban ő maga cáfolta.

Max Verstappen szigorúan az F1 mellett próbálna ki mást is

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Max Verstappen marad az F1-ben

„A Forma-1-ben biztosan versenyezni fogok, és

a jövőben szeretném ezt valamilyen más sorozattal is kombinálni, amennyiben fel tudok rá megfelelően készülni”

– mondta Verstappen az F1vilag beszámolója szerint.

„Szeretném felfedezni az F1-en kívüli világot is, amit már most is tesztekkel próbálgatok, de a cél az, hogy majd versenyezzek is más kategóriákban.”

Amikor arról kérdezték, hogy szóba jöhet-e egy egyéves kihagyás, határozott választ adott:

Nem, nem, ez biztosan nem jön szóba.

A Mercedeshez való lehetséges csatlakozásával kapcsolatos találgatások továbbra is napirenden vannak. A holland azonban nem kívánt új részleteket megosztani.

„Őszintén szólva semmi újat nem tudok mondani az ausztriai nyilatkozataimhoz képest” – reagált a témára. „Minden, amit akkor elmondtam, most is igaz. Részemről semmi nem változott.”