A Racing Bulls után a konstruktőri címvédő McLaren is lerántotta a leplet az egyedi megjelenéséről, amelyet a hazai futamán, a hétvégi Forma-1-es Brit Nagydíjon fog használni.

Különleges festéssel érkezik hazai versenyére a McLaren

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Ismét krómba öltözik a McLaren

A csapat a londoni „McLaren Racing Live” nevezetű eseményen mutatta be új festését, amely a „Legacy at Speed”, vagyis „örökség a sebességben” nevet kapta. A Mclaren ugyanis visszatért a korábbi években már többször használt króm dizájnhoz, amivel a 2006 és 2014 között használt fényezés előtt tiszteleg. Ebben a szponzora, a Google Chrome is együttműködött. A krómkorszak előtt először a 2023-as Brit Nagydíjon tisztelgett a csapat, legutóbb pedig a tavalyi Amerikai Nagydíjon nyúltak vissza a közkedvelt fényezéshez.

A leleplezést közösségi és digitális kampány kísérte, amely a McLaren történelmét mutatta be a Google szemszögéből.

„Tudjuk, hogy bár több millió olyan rajongónk van, akik már évtizedek óta követnek minket, legalább ugyanennyien csak most ismerkednek meg a Forma-1-gyel és a csapattal. Fantasztikus lehetőség, hogy a Chrome segítségével bemutathatjuk és megünnepelhetjük hosszú múltunkat, és ezzel bevonhatjuk az új rajongókat is ebbe az utazásba. Az pedig, hogy mindezt Londonban, ennyi rajongónkkal együtt ünnepelhetjük hazai futamunk előtt, még különlegesebbé teszi az alkalmat” – mondta Louise McEwen, a McLaren Racing marketingigazgatója.