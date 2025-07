A Forma-1-ben címvédő McLaren abszolút uralja az idei szezont, hiszen az eddigi tizenkét futamból kilencet megnyert. Ebből ötször a McLaren pilótája, Oscar Piastri állhatott fel a dobogó legfelső fokára, így féltávnál az ausztrál jelenleg nyolc ponttal vezeti a világbajnoki pontvadászatot csapattársa, Lando Norris előtt.

Oscar Piastri és Lando Norris fej-fej mellett küzdenek a világbajnoki címért

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Piastri mindössze a harmadik szezonját tölti a Forma-1-ben. Az ausztrál pilóta tavaly a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első F1-es futamgyőzelmét, amit aztán az azeri elsőség követett az előző idényben még, viszont az idei teljesítménye minden várakozást felülmúl.

Piastri nem stresszel a bajnoki címért folyó harc miatt

A világbajnoki címre is esélyes ausztrál azonban már juniorként is nagyon sikeres karriert ért el, hiszen egymást követő két évben lett bajnok az F3-ban, majd az F2-ben is felért a csúcsra. Piastri úgy érzi, nem helyez rá különösebb nyomást az a tény, hogy jelenleg vezeti a királykategória tabelláját.

„Őszintén szólva elég ismerős a helyzet. Azt hiszem, a juniorként megnyert bajnoki címeim mind másképp jöttek össze, szóval nem hiszem, hogy csak egyféle képen lehet bajnokságot nyerni. Minden éven tanultam valamit, akkor is, amikor nyertem. Őszintén szólva nem érzem annyira másnak a mostani szituációt. Csak próbálom a dolgokat ugyanolyan higgadtan kezelni” – mondta a 24 éves versenyző.

A listavezető Piasri a pályán és azon kívül is próbál higgadt maradni

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az idei Forma-1-es idényből még tizenkét futam van hátra, így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a McLaren egyik pilótája lesz a világbajnoki cím várományosa. Piastri elmondta, pontosan tudja, hogy a szezon második felében még inkább fokozódni fog a küzdelem Norrisszal.

„Még mindig csak a szezon felénél járunk, szóval sok futam vár még ránk és sok minden megtörténhet még. Viszont eléggé ismerős a terep, abból a szempontból, hogy eddigi karrierem során tapasztaltam már hasonlót, így a bajnoki címért folytatott harcot nem igazán kezelem másképp” – fogalmazott a McLaren versenyzője.

A világbajnoki idény hétvégén folytatódik Spa-Franchochamps-ban a Belga Nagydíjjal.