Cunoda Júki mindössze két futam után váltotta Liam Lawsont a Red Bull Forma-1-es csapatánál, ugyanis a gyengén teljesítő új-zélandit visszafokozták a Racing Bulls csapatához. Egyelőre azonban a japán pilóta sem váltotta meg a világot Max Verstappen csapattársaként, így nem biztos, hogy a szezon végéig meg tudja tartani helyét az osztrák istállónál.

Cunoda nem kezdett túl jól a Red Bullnál, de a szezon végéig még maradhat

Az ázsiai versenyző az újoncokat leszámítva a legrosszabbul teljesítő pilóta a mezőnyben, amit jól mutat, hogy 7 pontjával mindössze a 17. helyen áll az összetettben. Ráadásul legutóbb a Brit Nagydíjon negatív csúcsot ért el, ugyanis Mark Webber 2009-es szereplése óta ő lett az első olyan versenyző, akinek öt egymást követő futamon sem sikerült pontot szereznie.

A GPblog információi szerint a Red Bull már meghozták a döntést Cunoda jövőjét illetően, és a szezon végén felbontják a szerződését. Igaz, ennek ellenére Watanabe Kodzsi, a Honda márkakommunikációs vezetője nem aggódik Cunoda miatt.

„Csak azért, mert a teljesítménye egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, még nem kezdünk azonnal tárgyalásokat a menesztéséről, hosszú távra tervezünk vele. Szóval, a távozását kizártnak tartom a nyári szünetben. Tudom, hogy ilyen pletykák keringenek, de megerősíthetem, hogy Júki a szezon végéig biztosan a Red Bullnál fog versenyezni” – nyilatkozta honfitársával kapcsolatban Watanabe az AS című japán lapnak.

Az év újonca és egy 17 éves csodagyerek is esélyes a Red Bull ülésére

Amennyiben a japán pilótát menesztik, úgy Lawson visszatérésére is van esély, ahogy Pierre Gaslyt és Alex Albont is gyakran emlegetik a Milton Keynes-i csapattal. Azonban Helmut Marko, a Red Bull Racing tanácsadója állítólag egy fiatal pilótát szeretne Cunoda helyére, mint az idei szezonban berobbanó Isack Hadjar.

Arvid Lindblad Silverstone-ban vezethette már a Red Bullt

A Racing Bulls 20 éves újonca mellett a brit Arvid Lindblad is felmerült a Red Bull lehetséges érkezőjeként, aki a Brit Nagydíj első szabadedzésén már lehetőséget kapott, éppen Cunoda helyén. Silverstone-ban ígéretesen mutatkozott be, ugyanis mindössze öt tizedmásodperccel maradt el a címvédő Max Verstappentől, és a 14. helyen zárta az edzést. Az indiai anya és svéd apa gyermekeként Angliában született Lindblad eddig remekül szerepel első F2-es szezonjában, hiszen már kétszer is nyerni tudott, a Red Bull pedig több korábbi autós tesztet (TPC) is biztosított számára.