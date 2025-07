Fotó: MARTON MONUS / POOL

A Ferrarinál is visszhangja van az ügynek: egy névtelen mérnök a Sports News Blitz-nek úgy fogalmazott: „Amíg a Red Bull házon belül vívja a csatáit, mi versenyeket nyerünk.”

Milyen ember volt Christian Horner?

Christian Horner két évtized alatt nemcsak a Red Bull Racing csapatfőnöke, hanem egy sajátos, karizmatikus figurája lett a Forma-1-nek.

Sokak szerint ragadozó típusú vezető volt: sármosan mosolygó, de a háttérben keményen irányító.

Pályafutása elején pilótái és mérnökei is gyakran dicsérték emberi oldalát, mert mindig tudott időt szakítani a boxutca legkisebb szereplőire is. Sebastian Vettel vagy Daniel Ricciardo is többször nyilatkozta, hogy Horner képes volt „családias” légkört teremteni egy világcég istállójában.

Ugyanakkor éppen ez a családias kép vált sokak szemében képmutatóvá, amikor az utóbbi években egyre több rivális és belső ember panaszkodott Horner hatalomkoncentrációjára. A paddockban évek óta suttogtak róla, hogy nehezen viseli a kritikát, és hajlamos volt lojális emberekkel körbebástyázni magát. Az Adrian Newey főtervezőhöz fűződő, egykor legendásan jó munkakapcsolata is megromlott. Többen tudni vélik, Horner nem volt képes idejében engedni másoknak a reflektorfényből.

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A legnagyobb hibája talán éppen az volt, ami a legnagyobb erőssége is: imádta kontrollálni a Red Bull minden szegmensét, a versenyautó tervezésétől a PR-nyilatkozatokig. Egy ekkora gépezetben azonban ez hosszú távon nem tartható fenn, főleg, ha valaki nem veszi észre, mikor kell hátrébb lépni. Az utóbbi időszak botrányai csak felnagyították azt, amit már régebb óta sokan sejtettek: Horner vezetői stílusa egyszerre volt karizmatikus és mérgező.

Horner pályafutása számokban

20 szezon csapatfőnökként (2005-2025)

8 egyéni világbajnoki cím: 4 Sebastian Vettellel, 4 Max Verstappennel

6 konstruktőri világbajnoki cím

124 futamgyőzelem a Red Bull-lal, ami 21. századi rekord

Királyi kitüntetések: 2013-ban a Brit Birodalom Rendje Tisztje (OBE), 2024-ben már Parancsnok (CBE)

Verstappen jövője és a hatalmi űr

A Red Bull már kinevezte Laurent Mekiest Horner utódjának. Ő Marko régi embere, ami sokak szerint előrevetíti, hogy Marko befolyása erősebb lesz, mint valaha.

De mi lesz Verstappennel?

A holland pilóta szerződése 2028-ig szól a Red Bullnál, ám a megállapodásában több, teljesítményhez kötött kilépési záradék is szerepel, amelyek lehetőséget adnak számára a korábbi távozásra, például ha a bajnoki tabellán nem tartózkodik az első három hely valamelyikén.