2024 márciusában a Forma-1 Bahreini Nagydíj előtt robbant a bomba: a Red Bull istálló egyik női alkalmazottja szexuális zaklatással vádolta meg a csapatfőnököt, Christian Hornert. Az ügyből hatalmas botrány lett, és bár két vizsgálóbizottság is megalapozatlannak találta a vádakat, az ügy miatt távozott a csapattól a sztártervező, Adrian Newey, és állandó téma lett az azóta már négyszeres világbajnok, Max Verstappen távozása is.

A Christian Horner körül kirobbant szexuális zaklatási ügynek még mindig nincs vége

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A szexuális zaklatás állítólagos áldozata is távozott

A botrányok azonban nem értek véget a felmentő ítéletekkel és Verstappen világbajnoki címével. Az elmúlt évtizedben a Forma-1 domináns csapatánál látványosan nem voltak rendben a dolgok. Ennek eredményeként a Red Bull július 9-én azonnali hatállyal kirúgta Hornert, és most az eredeti botrány másik főszereplője is távozott.

A brit Daily Mail írta meg, hogy az eset kirobbanása után 16 hónappal távozott az osztrák istállótól a Hornert megvádoló női munkatárs is. A nő neve továbbra is titok, ahogy az is, hogy milyen szerepe volt a csapaton belül. A brit bulvárlap is mindössze annyit tudott meg, hogy a nő marad a motorsport világában.

