Véget vetett a hónapok óta tartó spekulációnak Max Verstappen: a négyszeres világbajnok holland pilóta a Magyar Nagydíj helyszínén jelentette be, hogy 2026-ban is a Red Bull Racing színeiben versenyez a Forma-1-ben. Ezzel az is eldőlt, hogy Verstappen nem igazol a Mercedeshez.

„Itt az ideje, hogy véget vessünk a pletykáknak. Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy maradok” – mondta a pilóta újságíróknak a Hungaroringen. „Ha valóban távozni akartam volna, nem vettem volna részt a csapattal folytatott részletes technikai egyeztetéseken a következő szezont illetően” – tette hozzá a 27 éves Verstappen. „Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy maradok” – nyilatkozta Verstappen

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto Verstappen kilépési záradéka már nem érvényes Bár Verstappent 2028-ig érvényes szerződés köti a Red Bullhoz, a kontraktus tartalmazott egy speciális záradékot: amennyiben a nyári szünetig nem áll az első háromban a világbajnoki pontversenyben, lehetősége van kilépni a szerződésből. A Spa-Francorchamps-i verseny megnyerése után viszont a 27 éves versenyző már 185 ponttal a harmadik helyen áll, megelőzve Charles Leclerc-t és Lewis Hamiltont is, így ez az opció érvényét vesztette. A világbajnoki tabellát jelenleg az ausztrál Oscar Piastri vezeti (266 pont), őt csapattársa, a brit Lando Norris követi (250 pont), Verstappen pedig harmadik (185). Nem befolyásolta Horner menesztése A Red Bull csapatánál az idény közepére komoly átszervezések zajlottak: Christian Horner csapatfőnök távozása után sokan úgy vélték, Verstappen is elhagyhatja az istállót. A pilóta azonban ezt cáfolta. „A Horner-ügy nem befolyásolta a döntésemet” – fogalmazott. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója már korábban megerősítette, hogy Verstappen hosszabb távon is marad, és részt vesz az új szabályrendszerű 2026-os szezon előkészítésében is. 2026: új motorérában a Red Bull-lal A 2026-os szezon fordulópont lesz a Forma-1 történetében: új szabályozás lép életbe, amely során a Red Bull már saját fejlesztésű motort használ majd a Honda kivonulása után. Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP „Mindenki érzi, hogy ez egy új korszak kezdete lesz. Már most rengeteget dolgozunk a 2026-os autón, és ezzel a motorral óriási potenciált látok a Red Bullban” – idézi a holland pilótát a RacingNews365.com. A Mercedesnél már másban gondolkodnak Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke korábban nem zárta ki, hogy megpróbálják megszerezni Verstappent, de a hírek szerint a csapat már inkább George Russell és a fiatal tehetség Kimi Antonelli köré tervezi a jövőt. Russell a Fox Sports által megszellőztetett információ szerint hamarosan új, több évre szóló szerződést ír alá. Még több cikk

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!