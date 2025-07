Az F2-ben újoncként versenyző Arvid Lindblad jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el a bajnoki tabellán, ám a Brit Nagydíj első szabadedzésén már kipróbálhatta magát Forma-1-ben, hiszen Cunoda Júki helyett ő vezethette az RB21-est. Ráadásul ígéretesen mutatkozott be Silverstone-ban, ugyanis mindössze öt tizedmásodperccel maradt el a címvédő Max Verstappentől, és a 14. helyen zárta az edzést.

Az új Verstappenként emlegetett Arvid Lindblad Silverstone-ban vezethette először a Red Bull F1-es autóját

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A 17 éves pilóta fiatal kora ellenére már korábban megkapta az FIA-tól a szuperlicencet, mivel elegendő pontot gyűjtött ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyezzen. Az őt körülvevő felhajtáshoz természetesen azonban komoly várakozás és nagy elvárások is társulnak, így nem csoda, hogy sokan máris fényes jövőt jósolnak neki az F1-ben, sőt egyesek a következő Max Verstappent látják benne. Az indiai anya és svéd apa gyermekeként Angliában született Lindblad azonban eltökélt amellett, hogy a saját útját kell járnia, ne csupán a hollandot kövesse.

„Természetesen nagyon klassz, hogy egy négyszeres világbajnokkal hoznak összefüggésbe, ugyanakkor én az első Arvid Lindblad akarok lenni, nem a következő Max Verstappen” – nyilatkozta a Red Bull tehetsége a The Timesnak.

Verstappen tanácsa a következő Verstappennek

Hasonló véleményen volt Verstappen is, amikor arról kérdezték, hogy mit gondol arról, hogy a Campos Racing pilótáját hozzá hasonlítják.

„A legjobb barátom gokartcsapatánál versenyzett, szóval már volt róla némi információm. Elmondhatom, hogy valóban nagyszerű. Rendkívül gyors, és most lépésről lépésre kell haladnia. Szerintem az is jó, ahogyan a Red Bull felkészíti őt. Most egyszerűen a saját dolgát kell csinálnia” – idézte a 27 éves hollandot a RacingNews365.

„Ahelyett viszont, hogy a következő Maxnak titulálják őt, igazából csak önmagát kéne adnia. Erre kell koncentrálnod. Szerintem tudja is, hogyan kell ezt csinálnia. Jó emberek veszik őt körül, akik mentorként is segítik. Szóval igen, csak lépésről lépésre. Örülök neki. Jól megy. Aztán majd meglátjuk, mi történik, amikor végül eljut az F1-be” – mondta Verstappen.