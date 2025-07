A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy egyértelmű jelek vannak arra vonatkozóan, hogy a Red Bull istállója szépen lassan a szétesés felé halad. Még az előző szezon végén kezdődött a történet, amikor elhagyta a csapatot a zseniális tervező, Adrian Newey, majd július elején teljesen váratlanul azonnali hatállyal kirúgták a húsz éve náluk dolgozó Christian Horner csapatfőnököt. Most pedig arról szólnak a hírek, hogy Verstappen is elhagyja a hajót, méghozzá a következő szezontól kezdve, függetlenül attól, hogy a szerződése 2028-ig szól az istállóval. Ráadásul elvileg már meg is van a befutó, ahova a címvédő átigazolhat.

Max Verstappen is elhagyja a Red Bullt?

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Verstappen a Mercedes csapatánál folytathatja

A világbajnoki címvédő maximalizmusa mindenki előtt ismert, éppen ezért szinte biztos, hogy nem érinti túl jól, hogy jelenleg már 69 pontos hátrányban van a világbajnokságot vezető Oscar Piastri mögött, míg a konstruktőrök mezőnyében csak a negyedik a Red Bull, ráadásul a hátrányuk 288 pont az élen álló McLaren mögött. Verstappen elégedetlenségére felfigyelt a Mercedes főnöke, Toto Wolff, aki mindenáron le akarja szerződtetni a pilótát már a következő szezonra. Ezzel kapcsolatban pedig vélhetőleg elszólta magát a holland versenyző sógora, a korábbi F1-es pilóta, Nelson Piquet Jr., aki azt mondta a Mercedes legutóbbi, brit futama kapcsán: „Silverstone-ban nem volt jó hétvégéje a csapatnak, de ki tudja, mi lesz jövőre, amikor Max ott versenyez.”