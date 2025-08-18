Fernando Alonso a legidősebb pilóta a Forma-1-es rajtrácson, nemrég ünnepelte 44. születésnapját, ezzel Graham Hill (1975) óta ő az első versenyző, aki ezt a mérföldkövet túlszárnyalta. Nem mellesleg a 415 rajtjával a kétszeres világbajnok spanyol pilóta a Forma-1 történetének legtapasztaltabb pilótája, viszont győznie legutóbb a 2013-as Spanyol Nagydíjon sikerült.

Fernando Alonso a legrutinosabb pilóta az F1-ben

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Nem mellesleg Alonso legutóbb 2006-ban volt világbajnok, ami azt jelenti az új generációs F1-rajongók nagy része soha nem látta győzni a spanyolt.

​ Alonso nem foglalkozik az új generációs F1-rajongókkal

Az idősebb pilóták közül legutóbb a német Nico Hülkenberg tett csodát, aki a Brit Nagydíjon, a 239. versenyén szerezte meg pályafutása első dobogós helyezését. Érdekesség, hogy Hülkenberg szenzációs teljesítménye egybeesett a Brad Pitt főszereplésével készült F1-es film megjelenésével.

A filmben a hollywoodi sztár Sonny Hayest, a veterán pilótát alakítja, aki visszatér az Forma-1-be, és végül megszerezi pályafutása első futamgyőzelmét.

Brad Pitt Forma-1-es filmje óriási kasszasiker lett

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

A film óriási kasszasiker lett, Brad Pitt karrierjének legnagyobb bevételt hozó filmje. Azonban Alonso hangsúlyozta, hogy a filmben az idősebb pilóta egy kitalált versenyt nyert meg, ezért szerinte ez nem jelenti azt, hogy az új generációs F1-rajongók nyitottabbak lennének a veterán pilóták sikereire.

Túlságosan nem érdekel minket, hogy mit gondolnak az új generációs rajongók. Csak versenyeket próbálunk nyerni, a lehető legjobban együttműködni a csapatunkkal, és jó teljesítményt nyújtani. A rajongóknak és a tévét néző embereknek nincs teljes képük arról, hogy mi történik, és mekkora a különbség az autók teljesítménye között”

– idézi a RacingNews365 a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót.

Nico Hülkenberg történelmet írt a Brit Nagydíjon

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

„Ha jövőre Nico vagy én győztes autóval rendelkeznénk, és nyolc egymást követő versenyt nyernénk, és a bajnoki címért küzdenénk, akkor azt gondolnák, hogy télen valami mást ettünk, vagy más edzésprogramunk volt, és megtanultunk vezetni. De ez nem a valóság. Minden nap edzünk, minden nap eszünk, minden nap utazunk, minden nap megyünk a szimulátorba. Minden nap azért dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk” – folytatta a 44 éves pilóta, aki hangsúlyozta, hogy tiszteli a rajongókat, de nem ők a legfontosabbak.

Amikor jó eredményt érünk el, megpróbáljuk megosztani a rajongóinkkal szerte a világon, de nem ők a legfontosabbak. Szeretjük a rajongókat, de nem gondolom, hogy felismerik, mennyire jól vagy rosszul vezetünk, az inkább a csapat dolga”

– tette hozzá Alonso, aki az idei szezonban 11. helyen áll a pilóták versenyében 26 megszerzett ponttal.