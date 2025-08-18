Live
Fernando Alonsót, az Aston Martin Forma-1-es pilótáját egyáltalán nem érdekli, mit gondolnak róla az új generációs F1-rajongók. A 44 éves Alonso teljesítménye azután került terítékre, hogy bemutatták Brad Pitt nagy sikerű Forma-1-es filmjét, melyben a hollywoodi sztár egy veterán pilótát alakít.

Fernando Alonso a legidősebb pilóta a Forma-1-es rajtrácson, nemrég ünnepelte 44. születésnapját, ezzel Graham Hill (1975) óta ő az első versenyző, aki ezt a mérföldkövet túlszárnyalta. Nem mellesleg a 415 rajtjával a kétszeres világbajnok spanyol pilóta a Forma-1 történetének legtapasztaltabb pilótája, viszont győznie legutóbb a 2013-as Spanyol Nagydíjon sikerült. 

Fernando Alonso, Alonso of Spain driving the F1 race car No?14, the AMR25 for the Aston Martin Aramco Formula One Team, spotted after the qualifying session interview ahead of the Formula One Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 at the Hungaroring. Budapest, Hungary on August?2,?2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Fernando Alonso a legrutinosabb pilóta az F1-ben
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Nem mellesleg Alonso legutóbb 2006-ban volt világbajnok, ami azt jelenti az új generációs F1-rajongók nagy része soha nem látta győzni a spanyolt. 

Alonso nem foglalkozik az új generációs F1-rajongókkal

Az idősebb pilóták közül legutóbb a német Nico Hülkenberg tett csodát, aki a Brit Nagydíjon, a 239. versenyén szerezte meg pályafutása első dobogós helyezését. Érdekesség, hogy Hülkenberg szenzációs teljesítménye egybeesett a Brad Pitt főszereplésével készült F1-es film megjelenésével.

A filmben a hollywoodi sztár Sonny Hayest, a veterán pilótát alakítja, aki visszatér az Forma-1-be, és végül megszerezi pályafutása első futamgyőzelmét.

Brad Pitt, an actor, plays Sonny Hayes, a driver for the fictional APX GP team in the Apex F1 movie by Apple Studios and Bruckheimer Films. This portrait is taken during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, United Arab Emirates, from December 5 to 8, 2024. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Brad Pitt Forma-1-es filmje óriási kasszasiker lett
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

A film óriási kasszasiker lett, Brad Pitt karrierjének legnagyobb bevételt hozó filmje. Azonban Alonso hangsúlyozta, hogy a filmben az idősebb pilóta egy kitalált versenyt nyert meg, ezért szerinte ez nem jelenti azt, hogy az új generációs F1-rajongók nyitottabbak lennének a veterán pilóták sikereire. 

Túlságosan nem érdekel minket, hogy mit gondolnak az új generációs rajongók. Csak versenyeket próbálunk nyerni, a lehető legjobban együttműködni a csapatunkkal, és jó teljesítményt nyújtani. A rajongóknak és a tévét néző embereknek nincs teljes képük arról, hogy mi történik, és mekkora a különbség az autók teljesítménye között” 

– idézi a RacingNews365 a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót. 

Kick Sauber's German driver Nico Hulkenberg celebrates coming third in the podium positions during the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Nico Hülkenberg történelmet írt a Brit Nagydíjon
Fotó: Andrej Isakovic/AFP

„Ha jövőre Nico vagy én győztes autóval rendelkeznénk, és nyolc egymást követő versenyt nyernénk, és a bajnoki címért küzdenénk, akkor azt gondolnák, hogy télen valami mást ettünk, vagy más edzésprogramunk volt, és megtanultunk vezetni. De ez nem a valóság. Minden nap edzünk, minden nap eszünk, minden nap utazunk, minden nap megyünk a szimulátorba. Minden nap azért dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk” – folytatta a 44 éves pilóta, aki hangsúlyozta, hogy tiszteli a rajongókat, de nem ők a legfontosabbak. 

Amikor jó eredményt érünk el, megpróbáljuk megosztani a rajongóinkkal szerte a világon, de nem ők a legfontosabbak. Szeretjük a rajongókat, de nem gondolom, hogy felismerik, mennyire jól vagy rosszul vezetünk, az inkább a csapat dolga”

 – tette hozzá Alonso, aki az idei szezonban 11. helyen áll a pilóták versenyében 26 megszerzett ponttal. 

