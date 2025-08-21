Live
Harminchárom év szünet után rendeznek a hétvégén újra gyorsaságimotoros-világbajnoki futamot Magyarországon. A balatonfőkajári Balaton Park versenypályán minden bizonnyal a hatszoros vb-győztes és az összetettben utcahosszal vezető spanyol Marc Márquez lesz az első számú esélyes a MotoGP kategóriában. De itt lesz a sebességi rekordot tartó Brad Binder is.

Marco Bezzecchi az Apriliával nagyszerű hétvégét teljesített Ausztriában, ahol megkaparintotta a pole pozíciót, a sprintfutamon negyedik, a főversenyen pedig harmadik lett. Ennek is köszönhetően közelebb került az összetettben Bagnaiához és Álex Márquezhez, és egy jó balatoni szerepléssel még inkább versenyben lehet a vb-pontverseny második helyéért zajló küzdelemben - jelentette az MTI.

SPIELBERG, AUSTRIA - AUGUST 17: Francesco Bagnaia of Italy and Ducati Lenovo Team leads Alex Marquez of Spain and BK8 Gresini Racing MotoGP and Pedro Acosta of Spain and Red Bull KTM Factory Racing during the race of the MotoGP of Austria at the Red Bull Ring on August 17, 2025 in Spielberg, Austria.250817_SEPA_19_116 - 20250818_PD0158 (Photo by Guenther Iby / APA-PictureDesk via AFP) Balaton
33 év után tér vissza Magyarországra a gyorsaságimotoros-világbajnokság, a házigazda a Balaton Park
Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

A 144 pontosok klubja 

Az összetett ötödik, hatodik és hetedik helyén három motoros áll holtversenyben: egyformán 144 pontot gyűjtött eddig az olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati), illetve csapat- és honfitársa, Franco Morbidelli, valamint a spanyol Pedro Acosta (KTM). Hármuk közül a közelmúlt eredménye és a jobb forma Acosta mellett szól, miközben Di Giannantonio és Morbidelli már egy erősebb pontszerzésnek is örülne, tekintve, hogy a június végén rendezett hollandiai viadal óta előbbi nyolc, utóbbi pedig mindössze öt vb-pontot kapart össze.

Sötét lóként lehet számításba venni a Balaton Parkban a ducatis spanyol Fermin Aldeguert, aki újoncként pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el a MotoGP kategóriában a múlt vasárnapi osztrák viadalon, amelyen második lett, de harcban volt a győzelemért is.

Az ő esélyeit növelheti, hogy a balatonfőkajári helyszín minden motoros számára új pálya lesz, s bár néhányan utcai motorokkal már körözhettek a pályán, a valódi körülményekkel csak a pénteki első szabadedzéseken találkoznak majd a versenyzők.

Jön a Balatonra az abszolút csúcstartó

A sebesség szerelmesei pedig külön is készülhetnek: a mezőnyben ott lesz Brad Binder, aki a MotoGP abszolút csúcstartója, akinek a „speed king” a beceneve. A dél-afrikai pilóta 2023-ban, Mugellóban érte el a sportág történetének legmagasabb, 366,1 kilométer/órás sebességét, és idén sem lassult, hiszen a katari futamon 361,2 km/órát mért nála a rendszer – ez a 2025-ös szezon eddigi leggyorsabb értéke.

Brad Binder of Red Bull KTM Factory Racing rides a KTM during the Sprint Race of the MotoGP Austrian Grand Prix at the Redbull Ring racetrack in Spielberg, Austria, on August 16, 2025. (Photo by Fabio Averna/NurPhoto) (Photo by Fabio Averna / NurPhoto via AFP)
Brad Binder, a leggyorsabb versenyző jelenleg 14. az összetettben
Fotó: FABIO AVERNA / NurPhoto

A címvédő spanyol Jorge Martín (Aprilia) ugyan Ausztriában bukott, de nem szenvedett komoly sérülést, így ott lesz a Balaton Parkban, ahol a MotoGP mellett a Moto2 és a Moto3 mezőnye, valamint az elektromos meghajtású MotoE géposztály is teljesíti majd a hétvégét. Utóbbi kategóriában hazai indulónak is szurkolhat a közönség, az Ausztriában negyedik és a bajnokságban 11. helyen álló Varga Tibor Erik ugyanis rajhoz áll Balatonfőkajáron.

Talmácsi Gábor tiszteletköre a vb-győztes motorral

A nézőket számos kísérőprogrammal is várják majd a szervezők, a MotoGP vasárnapi Magyar Nagydíjának rajtja előtt fél órával pedig Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tesz tiszteletkört a Balaton Parkban, mégpedig azzal a versenymotorral, amellyel 18 évvel ezelőtt vb-címet nyert.

A hivatalos program pénteken 8.30-kor kezdődik a MotoE szabadedzéssel, amely után a Moto3, a Moto2 és a MotoGP versenyzői is gyakorolnak majd, késő délután pedig időmérő edzést rendeznek a MotoE-ben. Szombaton újabb szabadedzések, aztán 10.50-től a MotoGP időmérője következik, 15 órától pedig a 13 körös sprintfutamra kerül sor. Ugyanezen a napon a Moto3 és a Moto2 mezőnye is teljesíti az időmérőt, MotoE-ben pedig két futamot rendeznek. Vasárnap jön a fő attrakció: 11 órakor a Moto3, 12.15-kor pedig a Moto2 versenye rajtol el, a MotoGP Magyar Nagydíja 14 órakor kezdődik.

