Marco Bezzecchi az Apriliával nagyszerű hétvégét teljesített Ausztriában, ahol megkaparintotta a pole pozíciót, a sprintfutamon negyedik, a főversenyen pedig harmadik lett. Ennek is köszönhetően közelebb került az összetettben Bagnaiához és Álex Márquezhez, és egy jó balatoni szerepléssel még inkább versenyben lehet a vb-pontverseny második helyéért zajló küzdelemben - jelentette az MTI.

33 év után tér vissza Magyarországra a gyorsaságimotoros-világbajnokság, a házigazda a Balaton Park

Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

A 144 pontosok klubja

Az összetett ötödik, hatodik és hetedik helyén három motoros áll holtversenyben: egyformán 144 pontot gyűjtött eddig az olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati), illetve csapat- és honfitársa, Franco Morbidelli, valamint a spanyol Pedro Acosta (KTM). Hármuk közül a közelmúlt eredménye és a jobb forma Acosta mellett szól, miközben Di Giannantonio és Morbidelli már egy erősebb pontszerzésnek is örülne, tekintve, hogy a június végén rendezett hollandiai viadal óta előbbi nyolc, utóbbi pedig mindössze öt vb-pontot kapart össze.

Sötét lóként lehet számításba venni a Balaton Parkban a ducatis spanyol Fermin Aldeguert, aki újoncként pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el a MotoGP kategóriában a múlt vasárnapi osztrák viadalon, amelyen második lett, de harcban volt a győzelemért is.

Az ő esélyeit növelheti, hogy a balatonfőkajári helyszín minden motoros számára új pálya lesz, s bár néhányan utcai motorokkal már körözhettek a pályán, a valódi körülményekkel csak a pénteki első szabadedzéseken találkoznak majd a versenyzők.

Jön a Balatonra az abszolút csúcstartó

A sebesség szerelmesei pedig külön is készülhetnek: a mezőnyben ott lesz Brad Binder, aki a MotoGP abszolút csúcstartója, akinek a „speed king” a beceneve. A dél-afrikai pilóta 2023-ban, Mugellóban érte el a sportág történetének legmagasabb, 366,1 kilométer/órás sebességét, és idén sem lassult, hiszen a katari futamon 361,2 km/órát mért nála a rendszer – ez a 2025-ös szezon eddigi leggyorsabb értéke.

Brad Binder, a leggyorsabb versenyző jelenleg 14. az összetettben

Fotó: FABIO AVERNA / NurPhoto

A címvédő spanyol Jorge Martín (Aprilia) ugyan Ausztriában bukott, de nem szenvedett komoly sérülést, így ott lesz a Balaton Parkban, ahol a MotoGP mellett a Moto2 és a Moto3 mezőnye, valamint az elektromos meghajtású MotoE géposztály is teljesíti majd a hétvégét. Utóbbi kategóriában hazai indulónak is szurkolhat a közönség, az Ausztriában negyedik és a bajnokságban 11. helyen álló Varga Tibor Erik ugyanis rajhoz áll Balatonfőkajáron.