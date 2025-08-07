Nem mindig a férj, feleség, barát vagy barátnő a legjobb társaság egy bulihoz. Ahogy történt ez a Coldplay bostoni koncertjén, ahol egy házasságtörést rögzített a csókkamera, kicsivel később pedig az angol zenekar miami koncertjén, Lionel Messi is „áldozatául esett” a technikának. Az újabb lebukott sztár, pedig nem más, mint a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner.

Christian Horner és Geri Halliwell a 2024-es Bahreini Nagydíj eredményhirdetésén

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lebukott Christian Horner felesége

A Red Bulltól július elején kirúgott Horner 20 éven át irányította az osztrák licencű Forma-1-es csapatot. Horner felesége, Geri Halliwell, aki gyakori vendég volt a paddockban, pedig nem más, mint az 1990-2000-es évek lány sztárcsapatának, a Spice Girlsnek a volt tagja. A vörös hajáról Ginger Spice nevet kapó énekesnő a mai napig aktív a könnyűzenei világban. És nemcsak előadóként, hanem zenerajongóként is, így nem olyan nagy meglepetés, hogy ott volt a 15 év után újjáalakult Oasis rockzenekar egyik Wembley-stadionbeli koncertjén (a manchesteri banda összesen öt telt házas estén lépett fel Európa egyik legnagyobb stadionjában).

Ginger Spice azonban nem a férjével érezte jól magát... hanem egy másik egykori Spice Girllel, Melanie C-vel osztozott az élményben.

