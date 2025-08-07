Live
Mennyi baj van ezekkel a koncertekkel, folyton lebukik valaki. Most éppen a Red Bull Forma-1-es csapatának korábbi csapatfőnöke, Christian Horner felesége, az egykori Spice Girl, Geri Halliwell lepleződött le, akinek nem akárki volt a partnere.

Nem mindig a férj, feleség, barát vagy barátnő a legjobb társaság egy bulihoz. Ahogy történt ez a Coldplay bostoni koncertjén, ahol egy házasságtörést rögzített a csókkamera, kicsivel később pedig az angol zenekar miami koncertjén, Lionel Messi is „áldozatául esett” a technikának. Az újabb lebukott sztár, pedig nem más, mint a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner.

Red Bull Racing team principal Christian Horner (2R) along with his wife British singer Geri Halliwell (R) and Thai businessman Chalerm Yoovidhya (C) and his wife Daranee Yoovidhya (L) attend the podium ceremony of the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in Sakhir on March 2, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
Christian Horner és Geri Halliwell a 2024-es Bahreini Nagydíj eredményhirdetésén
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lebukott Christian Horner felesége

A Red Bulltól július elején kirúgott Horner 20 éven át irányította az osztrák licencű Forma-1-es csapatot. Horner felesége, Geri Halliwell, aki gyakori vendég volt a paddockban, pedig nem más, mint az 1990-2000-es évek lány sztárcsapatának, a Spice Girlsnek a volt tagja. A vörös hajáról Ginger Spice nevet kapó énekesnő a mai napig aktív a könnyűzenei világban. És nemcsak előadóként, hanem zenerajongóként is, így nem olyan nagy meglepetés, hogy ott volt a 15 év után újjáalakult Oasis rockzenekar egyik Wembley-stadionbeli koncertjén (a manchesteri banda összesen öt telt házas estén lépett fel Európa egyik legnagyobb stadionjában).

Ginger Spice azonban nem a férjével érezte jól magát... hanem egy másik egykori Spice Girllel, Melanie C-vel osztozott az élményben.

