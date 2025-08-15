A Christian Horner kirúgásával kapcsolatos bejelentés július 9-én történt, a Red Bull 20 év után vált meg legendás csapatfőnökétől. Az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko elmondása szerint a Horner elbocsátásáról szóló döntést a menedzsment, pontosabban Oliver Mintzlaff vezérigazgató hozta meg. Ebben több tényező is szerepet játszott, de mindenekelőtt a csapat sportszakmai teljesítménye nem felelt meg az elvárásoknak.

Húsz év után köszönt el a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner

Christian Hornertől hivatalosan is megvált a Red Bull

A vezérigazgatói szerepkört is betöltő Horner kirúgására tehát július 9-én került sor, mostanra pedig a Red Bull a hivatalos iratokat is benyújtotta erről, így az 51 éves szakember igazgatói megbízatása augusztus 13-án végleg véget ért a Red Bullnál.

A cégbejegyzésekkel foglalkozó hivatal dokumentumaiból egyúttal az is kiderült, hogy az osztrák csapat már július 8-án – azaz egy nappal a Horner-bejelentés előtt és aznap, amikor magával az exfőnökkel közölte a menesztését – kinevezett egy új igazgatót is.

Ezt a szerepkört immár Stefan Salzer tölti be, aki az anyavállalat, a Red Bull GmbH globális HR-igazgatója, és akinek a kinevezése utalhat az osztrák érdekeltségi kör erősödésére is – számolt be róla a formula.hu.

Hornerrel kapcsolatban azóta több pletyka is napvilágot látott, a legfrissebb hírek szerint a brit szakember iránt élénken érdeklődik az F1-be 2026-ban belépő Cadillac.

🚨—BREAKING: Cadillac F1 Team have interest in signing former Red Bull Team Principal Christian Horner, per AMuS. #F1 #Cadillac pic.twitter.com/8LuQm5zWcE — North Pole F1 🇨🇦 (@NorthPoleF1) August 13, 2025

A Forma-1 2025-ös szezonjában jelenleg még tart a nyári szünet, a világbajnokság augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

