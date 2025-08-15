Live
Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

A Red Bull a Forma-1-es Brit Nagydíj után menesztette legendás csapatfőnökét. Christian Horner 20 év után távozott, az osztrák istálló az ehhez szükséges iratokat is benyújtotta erről, így hivatalosan is véget ért a brit szakember igazgatói megbízatása.

A Christian Horner kirúgásával kapcsolatos bejelentés július 9-én történt, a Red Bull 20 év után vált meg legendás csapatfőnökétől. Az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko elmondása szerint a Horner elbocsátásáról szóló döntést a menedzsment, pontosabban Oliver Mintzlaff vezérigazgató hozta meg. Ebben több tényező is szerepet játszott, de mindenekelőtt a csapat sportszakmai teljesítménye nem felelt meg az elvárásoknak.

(FILES) Red Bull Racing team principal Christian Horner waves at the Albert Park Circuit ahead of the Formula One Australian Grand Prix in Melbourne on March 21, 2024. Christian Horner is to leave his role as Red Bull team principal with immediate effect after 20 years, the Formula One team announced on July 9, 2025. (Photo by Martin KEEP / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Húsz év után köszönt el a Red Bull kirúgott csapatfőnöke, Christian Horner
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Christian Hornertől hivatalosan is megvált a Red Bull

A vezérigazgatói szerepkört is betöltő Horner kirúgására tehát július 9-én került sor, mostanra pedig a Red Bull a hivatalos iratokat is benyújtotta erről, így az 51 éves szakember igazgatói megbízatása augusztus 13-án végleg véget ért a Red Bullnál.

A cégbejegyzésekkel foglalkozó hivatal dokumentumaiból egyúttal az is kiderült, hogy az osztrák csapat már július 8-án – azaz egy nappal a Horner-bejelentés előtt és aznap, amikor magával az exfőnökkel közölte a menesztését – kinevezett egy új igazgatót is. 

Ezt a szerepkört immár Stefan Salzer tölti be, aki az anyavállalat, a Red Bull GmbH globális HR-igazgatója, és akinek a kinevezése utalhat az osztrák érdekeltségi kör erősödésére is – számolt be róla a formula.hu.

Hornerrel kapcsolatban azóta több pletyka is napvilágot látott, a legfrissebb hírek szerint a brit szakember iránt élénken érdeklődik az F1-be 2026-ban belépő Cadillac.

A Forma-1 2025-ös szezonjában jelenleg még tart a nyári szünet, a világbajnokság augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

