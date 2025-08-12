Conor Daly és Christian Rasmussen kőkemény csatájának előbbi lett a vesztese, ugyanis hajmeresztő sebességgel vágódott a gumifalnak az IndyCar Portland-i versenyén. A 33 éves pilóta szerencsére nem sérült meg, majd a futam után nem kímélte ellenfelét, akit kemény szavakkal támadott.

Conor Daly sokkoló balesetet szenvedett

Fotó: x.com/IndyCar/

Conor Daly kifakadt az ütközése után

Amikor valaki szándékosan próbál falhoz tenni egy 240 km/órával megközelített kanyarban, az nem versenyzés, hanem színtiszta őrület és megbocsáthatatlan viselkedés

– kritizálta riválisát a felháborodott Daly a futam után. A dán pilóta nem először került a támadások kereszttüzébe, korábban többször okozott már botrányt agresszív vezetési stílusával.

SCARY INCIDENT FOR CONOR DALY! 😳 pic.twitter.com/pgpgnMtqQ0 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 10, 2025

„Egyetértek, ez rajtam múlt. Alulkormányzottá vált az autó, és a kerekem egy furcsa szögben érintette meg az ő padlólemezét, aminek következtében kicsúszott a kormány a kezemből. Ez az én hibám volt” – ismerte el később a felelősségét Rasmussen, aki a balesetet követően még nem ezen az állásponton volt, sőt, a csapatának az egyik tagja Dalyt hibáztatta, mondván az amerikai „kifogyott a tehetségből”.

Nem tudom, mit várt tőlem, mit kellett volna tennem abban a helyzetben. Erre számíthatsz, ha megpróbálsz kívülről előzni egy ilyen kanyarban.

Felém hajtott, majd megpróbált megelőzni a tizedik kanyarban, ahol nyilvánvalóan mások lassítottak” – mondta az eset után Rasmussen, akit az IndyCar versenybírói nem büntettek meg és folytathatta a versenyt.