Nyári szünet van a Forma-1-ben, így aztán vígan tombol az uborkaszezon, lehet mazsolázni a jobbnál jobb bulvárhírek között, a pilóták és a csapatok pedig nem sajnálják a muníciót. Lássuk akkor, hogy is csalt Hamilton és Leclerc!

Még mielőtt elszabadulnának az indulatok, gyorsan tisztázzuk, hogy a két pilóta szabadidejében és nem Forma-1-es kötelezettségei során csalt. Ráadásul egymással szemben tették, de ettől a sztori még éppen ugyanolyan vicces. Hamilton Ferrarihoz történt megérkezése után gyorsan kiderült, hogy a monacóihoz hasonlóan a brit is szeret sakkozni, így rendszeresen játszanak online partikat, akár egy díszvacsorán is.

És egyikük sem riad vissza, ha egy kis csalással tud csak előnybe kerülni.

Hamilton és Leclerc is csalt

Játszottunk két partit, egyet ő nyert, egyet én. Kellett egy mindent eldöntő harmadik, de már éjfél volt, és nagyon fáradt voltam. Azt mondta, játsszunk egy utolsót, én pedig belementem.”

„Gyorsan le akartam tudni és aludni egyet. Egy órával később, tehát éjjel egykor vettem észre, hogy még mindig játszunk.

Én tudtam, hogy AI-t használok, de így is szoros volt a meccs. Nem értettem, hogy mi az ördög történik itt. Vagy ő lett nagyon-nagyon jó, vagy van valami turpisság ott is.

Kiderült, hogy mindketten mesterséges intelligenciával játszunk… Vicces történet volt!” – mesélte a monacói a Magyar Nagydíj idején az M4 Sportnak adott interjúban.

Hamilton úgy emlékezett, hogy pont Leclerc volt az, aki belehajszolta őt egy véget érni nem akaró játszmába, miközben Japán felé repült.

„A következő meccsen annyira jók voltak a lépései, hogy azon agyaltam: az ördögbe is, mi legyen a következő lépés?

Gondoltam, talán felmegyek a netre, keresek pár ötletet a következő lépéshez, és rátaláltam erre az oldalra, ami elkezdte mutatni, hogy mit is kéne csinálnom a következő lépéseknél. Használtam egy lépéshez, de az ő válaszlépései továbbra is annyira jók voltak, hogy folyamatosan ezt használtam.

Aztán egy ponton azt mondtam: várj csak egy picit! Mindketten csalunk?!” – mesélte a hétszeres világbajnok, hozzátéve, hogy amikor csapattársa megkérdezte, hogy mindketten csalnak-e, ő simán letagadta, hogy bevetette az MI-t.