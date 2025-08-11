Cunoda Júki 2025-ben lett Max Verstappen csapattársa, miután az első két futamot követően helyet cserélt Liam Lawsonnal, így az új-zélandi visszakerült a fiókcsapathoz, a Racing Bullshoz, míg a japán megkapta a Red Bull második ülését. Cunoda a saját bevallása szerint nem csak a pályán tanult rengeteget a holland sztártól, akivel remek viszonyt ápol, és akivel kapcsolatban meglepő dolgokat árult el egy interjúban.
„Sokan talán nem látják, de Max valójában egy rendkívül kedves ember. Őszintén szólva, nem értem, mi az, amit mások nem vesznek észre benne” – mondta a japán versenyző a Red Bull YouTube-csatornájának Behind the Charge című műsorában, majd azt is elárulta, milyen rendhagyó dolgot köszönhet négyszeres világbajnok csapattársának.
„Amíg nem találkoztam Maxszal, eszembe sem jutott gin-tonikot inni, most viszont egy teljesen új világ nyílt meg előttem”
– mesélte nevetve a japán pilóta, hozzátéve, hogy nem csak új italokat, hanem néhány holland káromkodást is megtanult már Verstappentől.
Bár Cunoda láthatóan jól érzi magát a Red Bullnál Verstappen mellett, a pályán egyelőre nem hozza az eredményeket. Míg Verstappen rendre pontokat szerez, neki ez ritkán sikerül, ráadásul nemrég egy negatív rekordot is megdöntött.
A Magyar Nagydíj után ő lett az a Red Bull-pilóta, aki a legtöbb futamot teljesítette pontszerzés nélkül,
ez pedig a gyengélkedő osztrák csapat esetében nem egy olyan eredmény, amire túlzottan büszkének lehet lenni.
A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.