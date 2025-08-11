Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull Forma-1-es csapatának japán versenyzője szerint Max Verstappen nem csak a pályán változtatta meg az életét. Cunoda Júki nemrég őszintén beszélt arról, hogy az idei évben mennyire más oldalát ismerhette meg a négyszeres világbajnoknak, mint amit a kívülállók gondolnak róla.

Cunoda Júki 2025-ben lett Max Verstappen csapattársa, miután az első két futamot követően helyet cserélt Liam Lawsonnal, így az új-zélandi visszakerült a fiókcsapathoz, a Racing Bullshoz, míg a japán megkapta a Red Bull második ülését. Cunoda a saját bevallása szerint nem csak a pályán tanult rengeteget a holland sztártól, akivel remek viszonyt ápol, és akivel kapcsolatban meglepő dolgokat árult el egy interjúban.

Cunoda, MONTREAL, QUEBEC - JUNE 14: Yuki Tsunoda of Japan and Oracle Red Bull Racing and Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing with Summer McIntosh in the garage during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on June 14, 2025 in Montreal, Quebec. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cunoda és Verstappen a pályán kívül is remekül megértik egymást
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cunoda hollandul káromkodik és gin-tonikot iszik

„Sokan talán nem látják, de Max valójában egy rendkívül kedves ember. Őszintén szólva, nem értem, mi az, amit mások nem vesznek észre benne” – mondta a japán versenyző a Red Bull YouTube-csatornájának Behind the Charge című műsorában, majd azt is elárulta, milyen rendhagyó dolgot köszönhet négyszeres világbajnok csapattársának.

„Amíg nem találkoztam Maxszal, eszembe sem jutott gin-tonikot inni, most viszont egy teljesen új világ nyílt meg előttem” 

mesélte nevetve a japán pilóta, hozzátéve, hogy nem csak új italokat, hanem néhány holland káromkodást is megtanult már Verstappentől.

MONTREAL, QUEBEC - JUNE 12: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Yuki Tsunoda of Japan and Oracle Red Bull Racing are interviewed in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on June 12, 2025 in Montreal, Quebec. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cunoda sok mindent tanult már Verstappentől
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bár Cunoda láthatóan jól érzi magát a Red Bullnál Verstappen mellett, a pályán egyelőre nem hozza az eredményeket. Míg Verstappen rendre pontokat szerez, neki ez ritkán sikerül, ráadásul nemrég egy negatív rekordot is megdöntött. 

A Magyar Nagydíj után ő lett az a Red Bull-pilóta, aki a legtöbb futamot teljesítette pontszerzés nélkül, 

ez pedig a gyengélkedő osztrák csapat esetében nem egy olyan eredmény, amire túlzottan büszkének lehet lenni.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek

Döbbenetes negatív rekordot döntött meg a Red Bull F1-es sztárja
Lebukott Christian Horner felesége, nem a kirúgott csapatfőnökkel ment egy koncertre
Döntöttek Verstappen büntetéséről, nem mindennapi az indoklás
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!