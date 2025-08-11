Cunoda Júki 2025-ben lett Max Verstappen csapattársa, miután az első két futamot követően helyet cserélt Liam Lawsonnal, így az új-zélandi visszakerült a fiókcsapathoz, a Racing Bullshoz, míg a japán megkapta a Red Bull második ülését. Cunoda a saját bevallása szerint nem csak a pályán tanult rengeteget a holland sztártól, akivel remek viszonyt ápol, és akivel kapcsolatban meglepő dolgokat árult el egy interjúban.

Cunoda és Verstappen a pályán kívül is remekül megértik egymást

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cunoda hollandul káromkodik és gin-tonikot iszik

„Sokan talán nem látják, de Max valójában egy rendkívül kedves ember. Őszintén szólva, nem értem, mi az, amit mások nem vesznek észre benne” – mondta a japán versenyző a Red Bull YouTube-csatornájának Behind the Charge című műsorában, majd azt is elárulta, milyen rendhagyó dolgot köszönhet négyszeres világbajnok csapattársának.

„Amíg nem találkoztam Maxszal, eszembe sem jutott gin-tonikot inni, most viszont egy teljesen új világ nyílt meg előttem”

– mesélte nevetve a japán pilóta, hozzátéve, hogy nem csak új italokat, hanem néhány holland káromkodást is megtanult már Verstappentől.

Cunoda sok mindent tanult már Verstappentől

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bár Cunoda láthatóan jól érzi magát a Red Bullnál Verstappen mellett, a pályán egyelőre nem hozza az eredményeket. Míg Verstappen rendre pontokat szerez, neki ez ritkán sikerül, ráadásul nemrég egy negatív rekordot is megdöntött.

A Magyar Nagydíj után ő lett az a Red Bull-pilóta, aki a legtöbb futamot teljesítette pontszerzés nélkül,

ez pedig a gyengélkedő osztrák csapat esetében nem egy olyan eredmény, amire túlzottan büszkének lehet lenni.

A Forma-1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között folytatódik a Holland Nagydíjjal.

