Ahogy eddig mindig, most is visszatértek a Hungaroringre a régi idők nagy versenyzői, hogy a 40. Magyar Nagydíjról tudósítsák a futam legérdekesebb pillanatairól a világ különböző pontján a televízió előtt ülő rajongókat. A Sky Sport szakértőjeként Martin Brundle is visszatért Mogyoródra, a brit pilóta 1984 és 1989, majd 1991 és 1996 között versenyzett az F1-ben. Összesen kilencszer versenyzett a Hungaroringen, itt volt a történelmi első versenyen is, melyen a tizenhatodik rajthelyről indulva egészen a hatodik helyig zárkózott fel, és ezzel egy pontot szerzett. A legjobb eredményét 1994-ben érte el, amikor negyedikként intették le. A brit akkor a McLaren-Peugeot autóját vezette, de pályafutása során versenyzett még a Tyrrell, a Zakspeed, a Williams, a Brabham, a Benetton, a Ligier és a Jordan színeiben.

Így nézett ki az 1992-es F1 Ausztrál Nagydíjának dobogója: Brundle, Berger és Michael Schumacher

Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura

Az egykori pilóta szerint az F1 mindig nagyobb és nagyobb lesz

Martin Brundle a Magyar Nemzet kérdésére elárulta, mindig is szeretett Magyarországra látogatni, érdekes pálya, csodálatos város várta itt a mezőnyt, a versenyekre kilátogató szurkolók is mindig fantasztikusak voltak. Többször elmondta a brit drukkereknek is, hogy jöjjenek el, és próbálják ki, milyen Budapesten.

Egy pillanatig sem titkolta, nagyon tetszik neki a felújított Hungaroring.

– Szerintem a felújítás után frissebb, modernebb hatást kelta pálya, de szükség is volt a megújulásra, mert a Forma–1 folyamatosan nagyobb és nagyobb lesz. Változnak a pályák is, igaz, a sok beton hatására valahogy elveszítik az egyediségüket, a karakterüket – jelentette ki az egykori brit versenyző, aki legjobb F1-es évében, 1992-ben Michael Schumacher csapattársaként összetettben a 6. helyen végzett.

Brundle szerint a vb-portversenyben élen álló Piastri lesz 2025 világbajnoka

Fotó: Simon Wohlfahrt/AFP

Oscar Piastri év végi győzelmét jósolja Brundle

Ahogy ebben a szezonban szinte mindig, az előző szezonban konstruktőri vb-címet szerző McLaren a mogyoródi aszfaltcsíkon is „fényévekre van" a mezőny többi tagjától.

Noha a vb-pontversenyt 16 ponttal az ausztrál Oscar Piastri vezeti, a Hungaroringen eddig Lando Norris uralta a szabadedzéseket.

A wokingi istálló az eddigi 13 versenyből tízet megnyert – Piastri hatot, míg Norris négyet –, és az eddigiek alapján a Magyar Nagydíj is kettejük különversenye várható.