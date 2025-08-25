Live
Joe Ramirez, a McLaren korábbi koordinátora és ismert motorsport-szakíró, markáns véleményt fogalmazott meg. Szerinte Sergio Péreznek gyökeresen meg kellene változtatnia a szemléletét, ha vissza akar térni az F1-be, mert jelenleg a pénz jobban érdekli, mint a versenyzés.

Mint ismert, a mexikói pilóta lehetséges F1-es visszatéréséről folyamatosan pletykálnak, nemrég egy Sergio Pérezhez közelálló személy elmondta, biztos abban, hogy a Red Bulltól kirúgott versenyző visszatér.

F1, Sergio Perez of Red Bull Racing before third practice ahead of the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 7, 2024. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A hírek szerint Sergio Pérez a Cadillac versenyzőjeként térhet vissza az F1-be
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Csak a pénz érdekli az F1-be visszavágyó Pérezt?

A pletykák szerint ezt majd a Cadillac színeiben teheti meg, ám Joe Ramirez úgy látja, hogy a mexikói versenyzőnek alapvetően át kellene alakítania a sporthoz való viszonyát, ha komoly eredményeket szeretne elérni - szúrta ki a Motorsport.

„Checo esetében az a gond, hogy eltávolodott a versenyzéstől – nem tudom, ezt szívesen hallja-e vagy sem. Ha valaki Forma-1-es pilóta, akkor reggel, délben és este is a Forma-1-nek kell élnie. 

Olyan hozzáállásra van szükség, mint amilyet a négyszeres világbajnok Max Verstappen képvisel, aki még a repülőjén is szimulátoron gyakorol, és mindig keresi a fejlődés lehetőségét.”

Sergio inkább az anyagiakat helyezte előtérbe, ebben pedig valóban sikeres volt, 

hiszen menedzsere kiváló szerződéseket kötött neki, a Red Bullnál is nagyon jó megállapodást kapott” – hangsúlyozta Ramirez.

