Mint ismert, a mexikói pilóta lehetséges F1-es visszatéréséről folyamatosan pletykálnak, nemrég egy Sergio Pérezhez közelálló személy elmondta, biztos abban, hogy a Red Bulltól kirúgott versenyző visszatér.

A hírek szerint Sergio Pérez a Cadillac versenyzőjeként térhet vissza az F1-be

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Csak a pénz érdekli az F1-be visszavágyó Pérezt?

A pletykák szerint ezt majd a Cadillac színeiben teheti meg, ám Joe Ramirez úgy látja, hogy a mexikói versenyzőnek alapvetően át kellene alakítania a sporthoz való viszonyát, ha komoly eredményeket szeretne elérni - szúrta ki a Motorsport.

„Checo esetében az a gond, hogy eltávolodott a versenyzéstől – nem tudom, ezt szívesen hallja-e vagy sem. Ha valaki Forma-1-es pilóta, akkor reggel, délben és este is a Forma-1-nek kell élnie.

Olyan hozzáállásra van szükség, mint amilyet a négyszeres világbajnok Max Verstappen képvisel, aki még a repülőjén is szimulátoron gyakorol, és mindig keresi a fejlődés lehetőségét.”

Sergio inkább az anyagiakat helyezte előtérbe, ebben pedig valóban sikeres volt,

hiszen menedzsere kiváló szerződéseket kötött neki, a Red Bullnál is nagyon jó megállapodást kapott” – hangsúlyozta Ramirez.