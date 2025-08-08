Federico Hackbarth motorsport újságíró nemrégiben figyelemre méltó információt osztott meg Fernando Alonso jövőjével kapcsolatban.

Fernando Alonso háromszoros Forma-1-es világbajnokként vonulna vissza

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Fernando Alonso bebiztosította a jövőjét

A hírek szerint Aston Martin és Fernando Alonso között létrejött megállapodás valójában egy sokkal összetettebb együttműködés kezdetét jelenti, amely messze túlmutat a versenyzői szerepen - írja a Motorsport.

Alonso jelenlegi szerződése legalább a 2026-os szezonig szól, amikor az Aston Martin megkezdi együttműködését a Hondával az erőforrások terén. Ez az időszak kulcsfontosságú lesz számára, hiszen ekkor döntheti el, folytatja-e versenyzői pályafutását,

feltehetően nagyban függve attól, milyen teljesítményszintet képes elérni a brit istálló.

„A következő idényben elért siker egyáltalán nem lenne meglepetés, és ha bármelyik Aston Martin pilóta világbajnoki címre aspirálhat, az egyértelműen Alonso lesz, nem pedig Lance Stroll" – vélekedett Hackbarth.

Hozzátette:

Amennyiben a veterán versenyző megszerezheti harmadik világbajnoki címét – amit a paddockban sokan megérdemeltnek tartanának –, elképzelhető, hogy inkább átadná a kormányrudat valakinek, például barátjának, Max Verstappennek, ő pedig háttérbe vonulna.

A Silverstone-i bázisú Forma-1-es csapat hivatalos csatornáin keresztül jelentette be, hogy a spanyol pilóta hosszabb ideig marad a Lawrence Stroll tulajdonában lévő alakulatnál. A közleményben hangsúlyozták, Fernando nem hagyja el a szervezetet, bizonyítva ezzel a brit csapat projektjébe vetett bizalmát.

„Alonso legutóbbi szerződéshosszabbítása valójában egy visszavonulási megállapodás volt, amely hosszú távon köti őt a szervezethez" – jegyezte meg a motorsport szakíró.

Ez azt jelenti, hogy Fernando még évekig kapcsolatban marad az Aston Martinnal, nem csupán a Forma-1-ben, hanem más kategóriákban is, különös tekintettel a Le Mans-i 24 órás versenyre, ahol szintén sikerre vezetheti a csapatot. Emellett nem zárható ki, hogy menedzseri vagy tanácsadói szerepkörben is feltűnik majd a jövőben.