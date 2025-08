„A szezon kemény, ezt el kell ismerni. De elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tanuljunk ebből, és megerősödve térjünk vissza” – fogalmazott a Ferrari elnöke, John Elkann a Formula1.com-nak adott interjúban.

John Elkann, a Ferrari elnöke a paddockban sétál a Forma–1-es Magyar Nagydíj pénteki szabadedzése alatt a mogyoródi Hungaroringen

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Ferrari jelenleg ugyan a konstruktőri bajnokság második helyén áll, de messze elmarad a domináns McLarentől.

Idén küszköd a Ferrari, de mi lesz jövőre?

Charles Leclerc és Lewis Hamilton versenyképesen szerepeltek a szezon során, de egyikük sem tudott futamot nyerni, és a pontjaik sem elegendőek ahhoz, hogy világbajnoki esélyesként számoljanak velük.

A Ferrari idei autója, az SF-25, több alkalommal is küszködött a megfelelő beállításokkal és a gumik optimális használatával.

Elkann nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy a csapat jelenlegi formáját nem tartják elegendőnek a győzelmekhez. Éppen ezért a fókusz már a 2026-os szabályváltozásokra irányul, amelyek új technikai korszakot hoznak az F1-ben. Különösen a motorokra és az aerodinamikára vonatkozóan.

Cél a világbajnoki cím, de csak majd 2026-ban

„Nagyon izgatottak vagyunk a 2026-os szezon miatt. Úgy gondoljuk, ott lehetőségünk lesz arra, hogy újra versenyben legyünk a világbajnoki címért” - mondta a bizakodó elnök.

Elkann hangsúlyozta: a Ferrari sikerét a múltban is annak köszönhette, hogy kivételes egyének dolgoztak összehangoltan egy közös cél érdekében.

„A Ferrari mindig is nyerni akart, nyert is, és nyerni is fog – ha képes mindenkit egy irányba állítani. Itt nem az egyén a fontos, hanem az egyének – együtt. Ha ezek a kiváló szakemberek – mérnökök, szerelők, pilóták, csapatvezetők – valóban együtt dolgoznak, akkor rendkívüli dolgokra képesek” – fogalmazott a Ferrari elnöke.

Vasseur szerződéshosszabbítását is kommentálta

A Magyar Nagydíj hétvégéjének elején hivatalosan is megerősítették, hogy Fred Vasseur többéves szerződéshosszabbítást kapott a Ferrarinál. Ez azt jelenti, hogy a 2023-ban érkezett francia szakember továbbra is őrzi csapatfőnöki pozícióját.

John Elkann a döntés hátteréről így nyilatkozott: „Freddel remekül tudunk együtt dolgozni, és ha valami jól működik, akkor fontos, hogy ezt folytassuk is. Ezekre az évekre alapozva szeretnénk még többet építeni.”