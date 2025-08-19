Live
A Forma–1 nemsokára visszatér majd a nyári szünetből, és szeptember elején ismét Olaszországba látogat. A Ferrarinál a jelek szerint már nagyon várják a futamot, ugyanis a csapat ismét valami különlegességgel készül.

A Ferrari nemrég egy rövidke videót tett közzé a különböző közösségi felületein, amiben megszólal Charles Leclerc és Lewis Hamilton is.

A Ferrari akár meglepetést is okozhat a a Magyar Nagydíjon, de a szakértők szerint erre vasárnap van elsősorban esély
A Ferrari nagy dobásra készül
Fotó: Csudai Sándor

Meglepetéssel készül a Ferrari

A monacói a videóban elmondja, hogy Monzában egyszerűen más érzés ferrarisként versenyezni, Hamilton pedig igazi megtiszteltetésnek érzi, hogy idén már ő is részesülhet abból a szenvedélyből, amely az olasz szurkolókból árad – szúrta ki a Motorsport.

A csapat a videóhoz egyébként csak annyit írt, hogy „valami közeleg”, amivel nem árultak el sokat, de arra így is elég volt, hogy felcsigázza a lelkes rajongókat.

A Ferraritól az elmúlt években már megszokhattuk, hogy némileg átalakított, különleges festéssel teljesítik a Forma-1-es Olasz Nagydíjat, így lehetséges, hogy idén is hasonló lesz a helyzet.

