A nyári szünet közepén járunk a Forma-1 idei versenynaptárában. Természetesen ilyenkor is van miről beszélni a száguldó cirkusz kapcsán, főleg, ha az illetékesek tesznek is arról, hogy a pilóták, jelen esetben a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc ne unatkozzanak.

Mielőtt belemennénk a kérdéses interjúba, kicsit elevenítsünk fel egy 2019-es emléket, amikor a Forma-1 versenyzői az egyik legnehezebb utcai pályán, az azerbajdzsáni Bakuban mérték össze a tudásukat. Ebben a konkrét esetben nem is a futamra kell visszaemlékezni, hanem a Q2 kvalifikációra, amely során a Ferrari pilótája, Charles Leclerc az egyik kanyarkombinációban összetörte csúnyán az autóját. Miután belement a falba, jött tőle a legendássá vált rádióüzenet: „Buta vagyok, buta vagyok... Kikapcsolok mindent.”

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, a Ferrari pilótája
Fotó: Csudai Sándor

A Ferrari pilótájának üzenete legendássá vált

Akkor most térjünk is vissza az interjúhoz, amit az F1 illetékesei készítettek a pilótával és amelyben különböző fotókat mutattak az egyes versenyhelyszínekkel kapcsolatosan és egyszer csak jött egy kép arról a falról, amelyik Bakuban van. Jöhet a dobpergés, mert Leclerc némi gondolkodás után megfejtette, hogy az a fal bizony Azerbajdzsánban van.

A Forma-1 idei szezonja augusztus végén folytatódik a nyári szünet után Hollandiában.

 

