A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem tart attól, hogy a jövő évi új motorszabályok kapcsán megismétlődik az a forgatókönyv a Forma-1-ben, ami 2014-től a Mercedes dominanciájához vezetett. Az FIA-nak ugyanakkor megvan a terve arra az esetre, ha egy gyártó jelentős előnyre tenne szert.

Jövőre egyszerre módosulnak a kasztni-és a motorszabályok, amik várhatóan teljesen átalakítják majd a Forma-1-es bajnokságot. Nem meglepő, hogy hatalmas a kíváncsiság az új korszak kapcsán, ugyanakkor aggodalom is övezi az FIA újításait, különösen azzal kapcsolatban, mennyit fognak változni az új generációs autók a mostaniakhoz képest, valamint amiatt is, hogy mindez akár hosszú távú dominanciát eredményezhet egy bizonyos gyártó számára.

FIA (R-L) Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc, McLaren's Australian driver Oscar Piastri and Mercedes' British driver George Russell compete during the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
AZ FIA kiegyenlítettebb bajnokságot szeretne a Forma-1-ben
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hasonlóra már volt példa, amikor a 2014-es motorszabályok átalakítása után a Mercedes erőforrása jelentősen jobbnak bizonyult a riválisokénál, így a brackley-i istálló egészen 2020-ig uralta az F1-et és minden világbajnoki címet megnyert.

Az FIA formulaautós technikai igazgatója, Nikolasz Tombazisz a Motorsport.com-nak adott interjújában elárulta, nem tartanak attól, hogy a történelem megismétlődne, ugyanis szerinte a 2026-os szabályokat ezúttal egyszerűsítették, ahelyett, hogy bonyolultabbá váltak volna, annak ellenére, hogy az elektromos hajtás aránya meredeken emelkedik. 

„Nem hiszem, hogy valaha is látunk majd még egy olyan domináns motorgyártót, mint 2014-ben. Akkoriban a hajtáslánc sokkal bonyolultabban működött, mint az elődje. Ezúttal viszont pont, az ellenkezőjét tesszük, egyszerűsítjük a technológiát. Eredetileg szerettük volna még jobban leegyszerűsíteni a motorokat, de ezzel nagy ellenállásba ütköztünk néhány gyártótól. Mindenesetre az új motorok még mindig ugyanolyan egyszerűek, mint a jelenlegi generáció. Már nincs bennük MGU-K, és emellett a legtöbb esetben szigorú paraméterek vannak, így nem számítunk arra, hogy olyan nagyok lesznek a különbségek, mint 2014-ben” – mondta a görög tervező.

Az FIA megakadályozná az F1-es csapatok megalázását

Abban az esetben, ha egy gyártó jelentős fölényre tenne szert jövőre, az új szabályok tartalmaznak egy biztonsági hálót, amely lehetővé teszi a lemaradó márkák számára, hogy fokozatosan behozzák a különbséget.

„Ez már a kezdetektől fogva benne volt az szabályokban. Az elmúlt hónapokban finomítottuk rajta. Lényegében minden ötödik futam után megmérjük az egyes gyártók átlagos teljesítményét. 

Azok a gyártók, akik egy bizonyos szint alatt állnak majd, kapnak egy fejlesztési lehetőséget attól függően, hogy mennyire vannak lemaradva.

 Ezek az előnyök három dologból állnak: először is, több fejlesztési pénz a költségvetési plafon alatt, másodszor, több óra a tesztpadon, és végül a lehetőség, hogy a motor újra homologizálásra kerüljön. A határidővel lemaradó gyártóknak így lehetőségük van arra, hogy felzárkózzanak”

Az 57 éves szakember leszögezte, az új rendszer semmiképpen sem hasonlítható a WEC-hez hasonló bajnokságokban található teljesítménynövelő rendszerekhez, és ki is fejtette, hogy miért nem.

„Nem ez a helyzet. A szabályok mindenki számára ugyanazok maradnak. Senkinek sem kap nagyobb teljesítményt, vagy több üzemanyagot” - hangsúlyozta Tombazis, aki nem találja mesterkéltnek a 2026-os koncepciót. 

