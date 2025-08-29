A Forma-1 egyik legismertebb alakja, Flavio Briatore két fiatal hölggyel mutatkozott, miután elvált a nála majd fél évszázaddal fiatalabb korábbi partnerétől. A 75 éves Briatorét augusztus közepén egy dél-franciaországi jachton látták 15 éves fiával együtt, miközben a nyári napsütésben sütkéreztek. Az olasz üzletember, aki nemrég tért vissza az F1-be, piros fürdőnadrágban beszélgetett, mielőtt megmártózott volna a Földközi-tengerben. Ráadásul nem csak a családtagjával volt az olasz legenda, mellettük ott volt két nő bikiniben.

Flavio Briatore mindig szép hölgyek társaságában mutatkozott

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Flavio Briatore nagy nőcsábász hírében áll

A 75 éves férfi még 1998 és 2003 között Naomi Campbell szupermodellel is randevúzott, sőt, el is jegyezték egymást, mielőtt végül szakítottak. A korábbi F1-es csapatfőnök anno nagy sikereket ért el a száguldó cirkuszban a Benettonnal és a Renault-val. Idei visszatérése a Forma-1-be meglepő volt, lényegében Oliver Oakes május 6-i lemondása után az Alpine tényleges csapatfőnöke lett. Az FIA azonban nem tekinti őt az Alpine hivatalos csapatfőnökének, mivel nem a csapat tagja, és nem rendelkezik F1-es szuperlicenccel.

Az FIA szóvivője az ügyben a következőket mondta: „Az Alpine eleget tett Oakes úr távozásával kapcsolatos összes szabályozási követelménynek, és benyújtotta frissített személyzeti regisztrációját. Úgy gondoljuk, hogy az Alpine-nak kell frissítéseket adnia a vezetői struktúrájukról, ezért nem fogunk nyilatkozni arról, hogy konkrétan ki rendelkezik regisztrációs igazolással.”

A képeket a jachtos kikapcsolódásról és a bikinis hölgyekről ITT lehet megnézni.