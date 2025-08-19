Live
Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

Aggódnak a szurkolók, de úgy tűnik, hogy ok nélkül. Az FIA együléses autókért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis ugyanis eloszlatta a legnagyobb aggodalmakat a 2026-ban érkező új Forma-1-es szabályokkal kapcsolatban. A görög szakember szerint az új generációs autók lassulása jóval kisebb mértékű lesz, mint azt sokan vizionálták.

Nikolas Tombazis szerint ár lassabbak lesznek a 2026-ban érkező új generációs Forma-1-es autók, de ebből a szurkolók szinte semmit nem fognak észrevenni.

Forma-1, Formula 1 driver Max Verstappen of Red Bull Racing participates in the Formula 1 Moet & Chandon Belgium Grand Prix 2025 at the Circuit Spa Francorchamps during the 2025-2026 season in Spa, Belgium, on July 27, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
2026-ban új korszak kezdődik a Forma-1-ben
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lassabbak lesznek a Forma-1-es autók, de nem drámaian  

A jelenlegi számítások alapján az új autók 1 és 2,5 másodperc közötti köridőhátrányban lehetnek a mostani generációhoz képest. Ez ugyan érzékelhető lassulás, de Tombazis szerint nem fenyeget az a forgatókönyv, hogy az F1 autói a Formula-2 szintjére esnének vissza.  

Mindig meglep, hogy mennyire fontos ez a téma az embereknek. A sport történetében több korszakban is előfordult, hogy lassabbá váltak az autók, és ez sosem ártott a Forma-1 vonzerejének

 – mondta a szakember.  

A soron következő szabályreform egyszerre érinti a kasztnit és az erőforrást is. A legfontosabb újítások közé tartoznak:  

  • Aktív aerodinamika: a szárnyak két külön konfigurációban működnek majd (külön beállítás az egyenesekre és a kanyarokra), ezzel felváltva a DRS-t és a mostani ground effect-rendszert.  
  • Kevesebb leszorítóerő és légellenállás: a cél a könnyebb előzés és szorosabb futamok, de ez kezdetben lassabb köridőket hoz.  
  • Új erőforrás-koncepció: az elektromos energia aránya 15 százalékról 50 százalékra nő, miközben a belső égésű motor szerepe csökken. Ez felveti a „clipping” problémát is, amikor a hibrid rendszer a hosszú egyenes végére kifogy a maximális teljesítményből.  

Tombazis hangsúlyozta, hogy a kezdeti lassulást gyorsan ledolgozzák majd a csapatok a fejlesztéseikkel.  

„A szimulációk szerint 1-2,5 másodperces lassulás várható, de ez csak az elején lesz így. A mérnökök rövid időn belül felgyorsítják az autókat, és hamarosan senki nem fogja azt mondani, hogy túl lassú a Forma-1” – nyilatkozta.  

Az FIA szakembere ugyanakkor elismerte, hogy egyes istállók rosszabb helyzetben lehetnek induláskor, hiszen a pontos leszorítóerő-adatokat még nem minden csapat adta le. Ez azonban nem szokatlan: új szabályrendszernél mindig vannak, akik könnyebben, és vannak, akik nehezebben alkalmazkodnak.  

A 2026-os szezon így egyértelműen mérföldkő lesz a Forma-1 történetében. Bár az autók elsőre lassabbnak tűnhetnek majd, a cél a fenntarthatóbb technológia, a jobb versenyzés és hosszú távon egy izgalmasabb bajnokság.  

