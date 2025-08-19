Nikolas Tombazis szerint ár lassabbak lesznek a 2026-ban érkező új generációs Forma-1-es autók, de ebből a szurkolók szinte semmit nem fognak észrevenni.
A jelenlegi számítások alapján az új autók 1 és 2,5 másodperc közötti köridőhátrányban lehetnek a mostani generációhoz képest. Ez ugyan érzékelhető lassulás, de Tombazis szerint nem fenyeget az a forgatókönyv, hogy az F1 autói a Formula-2 szintjére esnének vissza.
Mindig meglep, hogy mennyire fontos ez a téma az embereknek. A sport történetében több korszakban is előfordult, hogy lassabbá váltak az autók, és ez sosem ártott a Forma-1 vonzerejének
– mondta a szakember.
A soron következő szabályreform egyszerre érinti a kasztnit és az erőforrást is. A legfontosabb újítások közé tartoznak:
Tombazis hangsúlyozta, hogy a kezdeti lassulást gyorsan ledolgozzák majd a csapatok a fejlesztéseikkel.
„A szimulációk szerint 1-2,5 másodperces lassulás várható, de ez csak az elején lesz így. A mérnökök rövid időn belül felgyorsítják az autókat, és hamarosan senki nem fogja azt mondani, hogy túl lassú a Forma-1” – nyilatkozta.
Az FIA szakembere ugyanakkor elismerte, hogy egyes istállók rosszabb helyzetben lehetnek induláskor, hiszen a pontos leszorítóerő-adatokat még nem minden csapat adta le. Ez azonban nem szokatlan: új szabályrendszernél mindig vannak, akik könnyebben, és vannak, akik nehezebben alkalmazkodnak.
A 2026-os szezon így egyértelműen mérföldkő lesz a Forma-1 történetében. Bár az autók elsőre lassabbnak tűnhetnek majd, a cél a fenntarthatóbb technológia, a jobb versenyzés és hosszú távon egy izgalmasabb bajnokság.