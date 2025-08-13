2026-ban egyszerre módosulnak az aero- és motorszabályok a Forma-1-ben, amik várhatóan teljesen átalakítják majd a bajnokságot. Nem meglepő, hogy hatalmas a kíváncsiság az új korszak kapcsán, ugyanakkor aggodalom is övezi az új előírásokat, különösen azzal kapcsolatban, mennyit fognak változni az új generációs autók a mostaniakhoz képest.

Nagy az aggodalom a jövő évi Forma-1-es autók tempója miatt

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lassabbak lesznek a 2026-os Forma-1-es autók

Egyesek úgy tartják, hogy a jövő évi modellek sokkal lassabbak lesznek a mostaniaknál, a végsebességük pedig nagyjából egy F2-es autó tempójával vetekedhet, ám az FIA formulaautós technikai igazgatója, Nikolasz Tombazisz elutasította ezeket a híreszteléseket.

„Mindig meglepődöm, hogy mennyire fontos ez a téma az emberek számára” – kezdte a görög tervező az Auto Motor und Sportnak adott interjújában.

„A sportág történetében voltak olyan szakaszok , amikor a köridők lassultak. Nem hiszem, hogy ez ártott volna a sportnak. Gyorsan hozzá lehet szokni. A mostani mezőnyön belül is vannak másfél másodperces különbségek. Ettől a lassabb autó egy kevésbé vonzó versenyautó? A versenyző érzi a másfél másodpercet. Kívülről viszont alig észrevehető”

A legutóbbi szabálymódosítások főként az aerodinamikára fókuszáltak, a 2026-os előírások azonban a motorok és az autók tekintetében is jelentős újdonságokat hoznak. A legfontosabb változás, hogy a talajhatás és a DRS helyét az aktív aerodinamika veszi át, amelynél az első és hátsó szárny két különböző konfigurációban működik majd – írja az F1világ.hu.

Nikolasz Tombazisz szerint nem lesznek drasztikusab lassabbak az F1-es autók

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A leszorítóerőt és a légellenállást szándékosan csökkentik a jobb versenyzés érdekében, így kezdeten biztosan lassulnak majd az autók.

Jelenleg a Forma-1-es erőforrások energiájának 15%-a származik elektromos hajtásból, jövőre ez az arány 50-50%-ra nő. Bár a motoroknál más változtatások is érkeznek, ez a váltás áll a legtöbb aggodalom középpontjában, mivel a belső égésű motor (ICE) teljesítménye csökken.

Az egyik várható probléma az a jelenség, amikor az elektromos energia maximális felhasználása a hosszú egyenesek végére kifut, így csökken a teljesítmény és a végsebesség – a félelem az, hogy ez az új szabályokkal még inkább előtérbe kerülhet. A fő aggodalom tehát az, hogy a változtatások együttes hatása drasztikusan visszaveti a köridőket. Tombazis azonban igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nem lesznek sokkal lassabbak az autók.

A szimulációink szerint az autók körönként 1-2,5 másodperccel lesznek lassabbak. De ez csak a kezdet. A csapatok gyorsan fejleszteni fogják az autókat. Idővel senki nem fog panaszkodni, hogy túl lassúak az autók. Nem süllyedünk a Forma-2 szintjére

– tette hozzá.