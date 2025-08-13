2026-ban egyszerre módosulnak az aero- és motorszabályok a Forma-1-ben, amik várhatóan teljesen átalakítják majd a bajnokságot. Nem meglepő, hogy hatalmas a kíváncsiság az új korszak kapcsán, ugyanakkor aggodalom is övezi az új előírásokat, különösen azzal kapcsolatban, mennyit fognak változni az új generációs autók a mostaniakhoz képest.
Egyesek úgy tartják, hogy a jövő évi modellek sokkal lassabbak lesznek a mostaniaknál, a végsebességük pedig nagyjából egy F2-es autó tempójával vetekedhet, ám az FIA formulaautós technikai igazgatója, Nikolasz Tombazisz elutasította ezeket a híreszteléseket.
„Mindig meglepődöm, hogy mennyire fontos ez a téma az emberek számára” – kezdte a görög tervező az Auto Motor und Sportnak adott interjújában.
„A sportág történetében voltak olyan szakaszok , amikor a köridők lassultak. Nem hiszem, hogy ez ártott volna a sportnak. Gyorsan hozzá lehet szokni. A mostani mezőnyön belül is vannak másfél másodperces különbségek. Ettől a lassabb autó egy kevésbé vonzó versenyautó? A versenyző érzi a másfél másodpercet. Kívülről viszont alig észrevehető”
A legutóbbi szabálymódosítások főként az aerodinamikára fókuszáltak, a 2026-os előírások azonban a motorok és az autók tekintetében is jelentős újdonságokat hoznak. A legfontosabb változás, hogy a talajhatás és a DRS helyét az aktív aerodinamika veszi át, amelynél az első és hátsó szárny két különböző konfigurációban működik majd – írja az F1világ.hu.
A leszorítóerőt és a légellenállást szándékosan csökkentik a jobb versenyzés érdekében, így kezdeten biztosan lassulnak majd az autók.
Jelenleg a Forma-1-es erőforrások energiájának 15%-a származik elektromos hajtásból, jövőre ez az arány 50-50%-ra nő. Bár a motoroknál más változtatások is érkeznek, ez a váltás áll a legtöbb aggodalom középpontjában, mivel a belső égésű motor (ICE) teljesítménye csökken.
Az egyik várható probléma az a jelenség, amikor az elektromos energia maximális felhasználása a hosszú egyenesek végére kifut, így csökken a teljesítmény és a végsebesség – a félelem az, hogy ez az új szabályokkal még inkább előtérbe kerülhet. A fő aggodalom tehát az, hogy a változtatások együttes hatása drasztikusan visszaveti a köridőket. Tombazis azonban igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nem lesznek sokkal lassabbak az autók.
A szimulációink szerint az autók körönként 1-2,5 másodperccel lesznek lassabbak. De ez csak a kezdet. A csapatok gyorsan fejleszteni fogják az autókat. Idővel senki nem fog panaszkodni, hogy túl lassúak az autók. Nem süllyedünk a Forma-2 szintjére
– tette hozzá.
A 57 éves szakember ugyanakkor elismerte, hogy egyes csapatok rosszabb helyzetből indulhatnak majd, ami új szabályok bevezetésekor nem szokatlan.
„Őszintén szólva be kell vallanom, hogy nem kaptunk adatokat minden csapattól az autóik várható leszorítóerejéről. Így lehetséges, hogy egyeseknél a kezdet nehezebb lesz.”