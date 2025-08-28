Live
Hatalmas bejelentést tett az F1-es istálló. A McLaren Forma-1-es csapata ugyanis hivatalosan bejelentette, hogy 2026-tól a Mastercard lesz az istálló névadó partnere, így a csapat új neve McLaren Mastercard Formula 1 Team lesz.

A McLaren Forma-1-es csapata és a Mastercard megállapodása új korszakot nyit a csapat életében, amely nemcsak a pályán, hanem a szurkolói élmények terén is hatalmas változásokat ígér.

Forma-1, Lando Norris of the UK drives the (4) McLaren F1 Team MCL39 Mercedes during the Formula 1 Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 in Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo/Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
2026-ban már McLaren Mastercard Formula 1 Team néven indul majd a Forma-1-es csapat
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

Új neve lesz jövőre a Forma-1-es McLarennek

A kibővített együttműködés részeként a Mastercard elindítja a „Team Priceless” programot, amely globális kezdeményezésként lehetőséget biztosít a rajongóknak, hogy még közelebb kerüljenek a csapathoz és a Forma-1 világához – számolt be az F1vilag.

A program keretében egyes szerencsés szurkolók különleges élményeket élhetnek át: gyorskörök a pályán, találkozás a versenyzőkkel, vagy akár exkluzív programok, amelyek a versenyhelyszínek kulturális értékeit mutatják be.

A lap hozzáteszi, a partnerség elindítását egy nagyszabású rajongói esemény kísérte Amszterdamban augusztus 27-én, a Holland Nagydíj előtt. A rendezvényen Lando Norris és Oscar Piastri is részt vett, emellett élő zenei produkciók és további programok várták a szurkolókat.

Nincs senki, aki fontosabb számunkra, mint a fantasztikus rajongóink, ezért nem is lehetnék boldogabb, hogy a Mastercarddal közösen beléphetünk a partnerségünk következő fejezetébe. Ígéretünk a papaya család számára szerte a világon, hogy továbbra is a szurkolóinkat helyezzük az első helyre, közelebb hozzuk őket a csapathoz, és hihetetlen élményeket kínálunk. A Mastercard fantasztikus partner,

amely osztja a szenvedélyünket és értékeinket, így névadóként tökéletes alapot nyújt számunkra, hogy a pályán és azon kívül is folytassuk az előrelépést – alig várom, hogy 2026-ban életre keltsük a Team Pricelesst” – mondta a McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown.

A  Mastercard marketing- és kommunikációs igazgatója, Raja Rajamannar elárulta, hogy a partnerségük az első naptól fogva azon alapult, hogy a rajongókat tették pole pozícióba, és azzal, hogy a McLaren Formula 1 Team hivatalos névadó partnerei lesznek, ezt az elköteleződést a következő szintre emelik. 

